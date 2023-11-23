НБУ отменяет для банков «военные» поблажки по капиталу и разослал новые требования

Украинские банки должны эффективно распределять свои ресурсы, взвешенно принимать решение о расходовании средств, а также избегать раздела капитала и прибылей. Об этом говорится в письме Национального банка № 22−0006/84377, подписанном председателем НБУ Андреем Пышным.

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НБУ дал три рекомендации банкам:

Осуществлять взвешенную управленческую политику по сохранению капитала и источников его пополнения, которая, в частности, должна включать эффективное распределение ресурсов, бережное отношение к расходам, отказ от прямого и косвенного распределения капитала и прибыли банка.

Привлекать средства от инвесторов в собственные инструменты капитала с учетом требований Проекта по капиталу, что обеспечит их дальнейшее включение в расчет капитала по новой структуре.

Провести самооценку соответствия собственных инструментов капитала, в частности акций, для определения возможности их включения в составляющие капитала по новой структуре.

В письме регулятора говорится о внедрении в Украине европейских банковских требований. К нему также прилагаются проекты постановлений Нацбанка с положениями «О порядке определения банками Украины размера регулятивного капитала» и «Об организации процесса оценки достаточности внутренней ликвидности в банках Украины и банковских группах».

Андрей Пышный в письме уточняет, что Проект положения о новой структуре капитала разрабатывался НБУ при поддержке международных экспертов и его предварительная редакция отрабатывалась с участием представителей наших банков.

Последняя же редакция документа согласована со стандартами ЕС и прошла оценку в рамках технической помощи Европейского банка реконструкции и развития.

Председатель НБУ сообщил, что рассмотрение и утверждение Проекта по капиталу планируется правлением Нацбанка до конца 2023 года (после проведения рабочей встречи с банковским сообществом), а внедряться он будет с применением тестовых расчетов.

Андрей Пышный также в своем письме проинформировал, что для исполнения своих обязательств, в соответствии с Меморандумом МВФ, Нацбанк начнет постепенное сворачивание чрезвычайных мер, введенных в связи с военной агрессией рф против Украины.

В том числе будут возобновлены требования к покрытию капиталом операционного риска.