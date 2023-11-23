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23 ноября 2023, 12:02 Читати українською

НБУ отменяет для банков «военные» поблажки по капиталу и разослал новые требования

Украинские банки должны эффективно распределять свои ресурсы, взвешенно принимать решение о расходовании средств, а также избегать раздела капитала и прибылей. Об этом говорится в письме Национального банка № 22−0006/84377, подписанном председателем НБУ Андреем Пышным.

Украинские банки должны эффективно распределять свои ресурсы, взвешенно принимать решение о расходовании средств, а также избегать раздела капитала и прибылей.
Фото: depositphotos.com

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НБУ дал три рекомендации банкам:

  • Осуществлять взвешенную управленческую политику по сохранению капитала и источников его пополнения, которая, в частности, должна включать эффективное распределение ресурсов, бережное отношение к расходам, отказ от прямого и косвенного распределения капитала и прибыли банка.
  • Привлекать средства от инвесторов в собственные инструменты капитала с учетом требований Проекта по капиталу, что обеспечит их дальнейшее включение в расчет капитала по новой структуре.
  • Провести самооценку соответствия собственных инструментов капитала, в частности акций, для определения возможности их включения в составляющие капитала по новой структуре.

В письме регулятора говорится о внедрении в Украине европейских банковских требований. К нему также прилагаются проекты постановлений Нацбанка с положениями «О порядке определения банками Украины размера регулятивного капитала» и «Об организации процесса оценки достаточности внутренней ликвидности в банках Украины и банковских группах».

Андрей Пышный в письме уточняет, что Проект положения о новой структуре капитала разрабатывался НБУ при поддержке международных экспертов и его предварительная редакция отрабатывалась с участием представителей наших банков.

Последняя же редакция документа согласована со стандартами ЕС и прошла оценку в рамках технической помощи Европейского банка реконструкции и развития.

Председатель НБУ сообщил, что рассмотрение и утверждение Проекта по капиталу планируется правлением Нацбанка до конца 2023 года (после проведения рабочей встречи с банковским сообществом), а внедряться он будет с применением тестовых расчетов.

Андрей Пышный также в своем письме проинформировал, что для исполнения своих обязательств, в соответствии с Меморандумом МВФ, Нацбанк начнет постепенное сворачивание чрезвычайных мер, введенных в связи с военной агрессией рф против Украины.

В том числе будут возобновлены требования к покрытию капиталом операционного риска.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
23 ноября 2023, 12:15
#
Это как маленький босс ходит и пытается командовать олигархами :D
А ну! Все быстро делаем как я сказал!
+
0
SAndreyS
SAndreyS
23 ноября 2023, 21:16
#
Ага, аж 3 олигархических банка — ПУМБ, ТАС и Кредит Днепр, они конечно существенную долю рынка занимают. Полюбопытствуйте на досуге, сколько их доля. А лучше сравните, что было в 2014.
+
+60
Genna Smatko
Genna Smatko
23 ноября 2023, 12:32
#
Пора вже НБУ як збираються в Аргентині прибрати щоб не заважав країні розвиватися. Від нього одні проблеми і ніякої допомоги.
+
0
fae
fae
23 ноября 2023, 14:20
#
А кто будет олигарам бабки под смешные проценты, безвозвратно, давать?
+
0
Anatoll France
Anatoll France
23 ноября 2023, 14:35
#
А банки тоді для чого?
+
+15
fae
fae
23 ноября 2023, 15:20
#
Банки в этой схеме — посредник. Как было в 14 году, НБУ выделил, банки отдали, олигархи вывели в валюту, курс ёбнули, ничего не вернули.
+
+10
SAndreyS
SAndreyS
23 ноября 2023, 21:17
#
В 2014 году доля Олиигархов в банковском секторе была в разы выше, это они НБУ за «яйца» держали, сейчас их вообще почти нет. Так что НБУ король.
+
0
begood
begood
23 ноября 2023, 16:47
#
Здійснювати зважену управлінську політику щодо збереження капіталу та джерел його поповнення

— А какие сейчас источники пополнения капитала у банков? Кредитование физ.лиц и бизнесса? Ага.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
23 ноября 2023, 21:18
#
Источники как были и раньше: прибыль и пополнение уставного капитала. «зважена політика» — это как раз не раздавать кому попало кредиты.
+
+60
Anatoll France
Anatoll France
23 ноября 2023, 17:02
#
Вау, тут у коментах сидить так багато розумних і досвідчиних експертів з капіталів. Аж зачитуюсь їх аналізом і висновками! Такі розумніііі! Аж страшно! Сподіваюсь коли вони закінчать молодші класи — одразу підуть працювати в МінФін і нарешті побудуть велику країну! Таку що шейхи будуть до нас їздити на заробітки! Сподіваюсь адміністрація порталу до такого рівня ца і мітила.
+
+30
stas12345
stas12345
23 ноября 2023, 18:05
#
Уровень страны купи-продай-выпроси кредитов, даже если пустить во власть детсадовцев — разницы особо не заметно будет
+
0
SAndreyS
SAndreyS
23 ноября 2023, 21:23
#
«глубокие знания» в экономике. Кстати экономика — «купи-продай», если бы она реально была такова была бы неплоха, очень даже. Кстати самый большой гос. долг у США, а почти нет долгов у рашки, так что лучше с кредитами или нет, по сравнению достижений этих стран?
+
0
SAndreyS
SAndreyS
23 ноября 2023, 21:19
#
100%!!! Знаний там — 0, а уровень уверенности — «таксист о политике».
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
23 ноября 2023, 23:25
#
Тобто війна вже закінчилася чи як. Чи знов двійні стандарти як у петі і віті.
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