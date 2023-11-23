Курс валют на 23 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В четверг, 23 ноября, на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже не изменился. Евро в покупке прибавило 10 копеек, а в продаже не изменилось.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке потерял 3 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро в покупке потерял пять копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,80 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,70−37,75, евро — 40,80−41,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,05−36,07 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,41−39,42 грн/евро.

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