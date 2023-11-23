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23 ноября 2023, 11:39 Читати українською

Минфин привлек $400 млн под гарантию Великобритании

В государственный бюджет Украины поступило около 400 млн долларов США под гарантию Великобритании через Трастовый фонд Всемирного банка. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

В государственный бюджет Украины поступило около 400 млн долларов США под гарантию Великобритании через Трастовый фонд Всемирного банка.
Фото: depositphotos

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Что известно

Привлеченные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» PEACE in Ukraine.

Финансирование будет направлено на частичную компенсацию расходов Государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат и оплаты труда медработников по программе медицинских гарантий.

Кредит предоставляется на льготных условиях срок погашения 19 лет с 5-летним льготным периодом.

Читайте: Украина получила $100 миллионов под гарантию Великобритании

«Помощь международных партнеров критически важна для финансирования социальной сферы Украины. Благодарен Правительству Великобритании и команде Всемирного банка за продуктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация необходимых финансовых ресурсов. Отдельно хочу поблагодарить Великобританию за намерения сохранить прямую бюджетную поддержку Украины в следующем году», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет 2 млрд долларов США.

Напомним

В сентябре 2023 года Министерство финансов привлекло $100 млн от Всемирного банка под гарантию Великобритании.

Всемирный банк 16 декабря 2022 года объявил о создании нового многостороннего трастового фонда для поддержки правительства Украины в мерах по обеспечению критически важных потребностей государства в нынешних условиях войны и последующему восстановлению.

После объявления обязательства правительства Швейцарии по учредительному взносу и вкладам правительств Австрии, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции первоначальная общая сумма фонда составила $250 млн.

Фонд URTF функционирует в рамках общего Фонда мультидонорских ресурсов для функционирования институтов и инфраструктуры Украины (МРИИ), который является частью более широкой международной поддержки Украины и координируется Группой Всемирного банка.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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