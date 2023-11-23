Индекс S&P 500 готов к новому максимуму в 2024 году благодаря адаптации американских компаний к более высокой ставке и макроэкономическим потрясениям, по мнению Bank of America, пишет Bloomberg.
Bank of America прогнозирует рост S&P 500 до 5000 пунктов
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Команда стратегов банка оптимистично настроена в отношении американского рынка акций в следующем году скорее не из-за сокращения ставки ФРС, а из-за результатов, которых добилась ФРС в борьбе с инфляцией.
Экономика смогла выстоять и пройти тяжелые испытания, поэтому вполне ожидаемо, что к концу 2024 года индекс S&P 500 достигнет 5000 пунктов, что на 10% выше уровня закрытия в минувший понедельник.
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Мнение команды BofA совпадает с точкой зрения Goldman Sachs и Societe Generale SA, которые видят, что индекс S&P 500 близок к рекордно высоким уровням. Даже ожидается, что акции превзойдут по доходности облигации.
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