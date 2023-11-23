Bank of America прогнозирует рост S&P 500 до 5000 пунктов

Индекс S&P 500 готов к новому максимуму в 2024 году благодаря адаптации американских компаний к более высокой ставке и макроэкономическим потрясениям, по мнению Bank of America, пишет Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Команда стратегов банка оптимистично настроена в отношении американского рынка акций в следующем году скорее не из-за сокращения ставки ФРС, а из-за результатов, которых добилась ФРС в борьбе с инфляцией.

Экономика смогла выстоять и пройти тяжелые испытания, поэтому вполне ожидаемо, что к концу 2024 года индекс S&P 500 достигнет 5000 пунктов, что на 10% выше уровня закрытия в минувший понедельник.

Читайте: S&P 500 впервые за год закрыл квартал в минус: как энергетики обошли ИИ и финансистов

Мнение команды BofA совпадает с точкой зрения Goldman Sachs и Societe Generale SA, которые видят, что индекс S&P 500 близок к рекордно высоким уровням. Даже ожидается, что акции превзойдут по доходности облигации.