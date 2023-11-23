На пограничном переходе Венгрии из Украины «Захонь» сегодня образовались очереди, поскольку перевозчики переориентировали маршруты из польских и словацких КПП, которые блокируют местные дальнобойщики. Об этом пишет Reuter.
На границе Украины с Венгрией выстроились очереди из грузовиков — Reuters
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Что известно
«На главном пункте пропуска в Венгрии с Украиной в среду возникли длинные очереди, сообщила таможенная служба, поскольку водители грузовиков сменили маршруты из пунктов пропуска в Польше и Словакии из-за их блокирования», — говорится в сообщении.
Венгерские власти активизировали усилия, чтобы пропустить увеличенный трафик через свою границу, сообщили венгерское налоговое и таможенное управление, но «пропускная способность моста через Тису и пункта пересечения границы серьезно ограничивает их возможности».
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Почему поляки и словаки блокируют движение через границу
Поляки и словаки недовольны тем, что украинским перевозчикам отменили разрешения на пересечение границы. Также они предъявляют и ряд других требований:
- усиление транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта»;
- запреты на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне Евросоюза;
- доступ к украинской системе «Шлях»;
- выделение полосы для пустых автомобилей;
- идентификация автомобилей Евросоюза в украинской системе «єЧерга».
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Позиция Украины
Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.
Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.
Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.
Комментарии - 8
Я читаю наступний текст:
«
Чому поляки й словаки блокують рух через кордон
Поляки й словаки незадоволені тим, що українським перевізникам скасували дозволи для перетину кордону. Також вони висувають й низку інших вимог:
посилення транспортних правил у межах організації «Європейська конференція міністрів транспорту»;
заборони на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу;
«
який хтось з редакції копіює з новини в новину без ввімкнення головного мозку, не переписуючи ані слова — просто скопіював, потім вставив
https://minfin.com.ua/ua/2023/11/21/116490132/
https://minfin.com.ua/ua/2023/11/22/116504892/
А хто сказав що вони якось об'єднані? Вони діють самостійно і ні про які спільні цілі не заявляли. Про це свідчить і те що на словацькому кордоні вже нікого немає.
Вообщем в другой новости про разблокировку уже активно люди обсуждают…
От ти і сам підтверждуєш що нічого спільного у словаків та поляків немає. Хіба що москальскі гроші на які проводитяться ці акції, але про це редакція ані слова не пише, ну, а ти тим більш не визнаєш.
и почему ты не понимаешь что это экономическая воцна против нас!!!
Якби ти уважно читав що я пишу то помітив би що я це добре розумію
Главный момент, что как пан Янек, живущий (условно) под Вроцлавом или Петро с Полтавской области ну и всеми «любимый» ваня с владимирской губернии, не обладая тонкостями корпоративного налогового права и тонкостями логистических процессов, смотря тв одинаково (только на своем языке) реагируют на такие новости!!! Один кричит — ***, украинцы у нас работу забирают, другой.падлюки. не дають нам заробити. ну и ванька, особый случай, скорее всего кричит о …путинских многоходовочках…. Уверен. что эта проблема в скором времени так же исчезнет как и появилась. Но есть хороший повод поработать «спец службам» этих стран (кроме рф). Ну и Совету Е С как-то обратить внимание на бездействие национальных правительств.
Только одна Германия, еще с «падением Берлинской стены» публично навела порядок и с архивами «штаззи» и с «комунячими пасипаками». А все остальные так и остались в «спящем» режиме.
Ну, а у Румынии свой. долгоиграющий интерес -соединение с Молдавией и без решения вопроса с пнр это очень туманная перспектива, поэтому в Румынии понимают, что в конечном итоге все что подрывает режим в рф, даже помощь Украине, так же подрывает сам факт существования пнр.