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23 ноября 2023, 8:30 Читати українською

На границе Украины с Венгрией выстроились очереди из грузовиков — Reuters

На пограничном переходе Венгрии из Украины «Захонь» сегодня образовались очереди, поскольку перевозчики переориентировали маршруты из польских и словацких КПП, которые блокируют местные дальнобойщики. Об этом пишет Reuter.

На пограничном переходе Венгрии из Украины «Захонь» сегодня образовались очереди, поскольку перевозчики переориентировали маршруты из польских и словацких КПП, которые блокируют местные дальнобойщики.

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Что известно

«На главном пункте пропуска в Венгрии с Украиной в среду возникли длинные очереди, сообщила таможенная служба, поскольку водители грузовиков сменили маршруты из пунктов пропуска в Польше и Словакии из-за их блокирования», — говорится в сообщении.

Венгерские власти активизировали усилия, чтобы пропустить увеличенный трафик через свою границу, сообщили венгерское налоговое и таможенное управление, но «пропускная способность моста через Тису и пункта пересечения границы серьезно ограничивает их возможности».

Читайте: Поляки планируют блокировать самый большой пропускной пункт на границе до февраля

Почему поляки и словаки блокируют движение через границу

Поляки и словаки недовольны тем, что украинским перевозчикам отменили разрешения на пересечение границы. Также они предъявляют и ряд других требований:

  • усиление транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта»;
  • запреты на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне Евросоюза;
  • доступ к украинской системе «Шлях»;
  • выделение полосы для пустых автомобилей;
  • идентификация автомобилей Евросоюза в украинской системе «єЧерга».

Читайте: Украинско-словацкая граница разблокирована — таможенники

Позиция Украины

Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.

Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
0
Три літри
Три літри
23 ноября 2023, 8:34
#
Словаки вимагають заборонити реєстрування фірм у Польщі?
+
0
financialGenius
financialGenius
23 ноября 2023, 11:22
#
Ты по диагонали читаешь что ли? … Тут обединение ихних желаний пишется… Вообщем в другой новости про разблокировку уже активно люди обсуждают… Тебе бы стоило на мои комментарии ответить вчерашние почему ты так уважительно пишешь про мордовию и ее царя с большой буквы и почему ты не понимаешь что это экономическая воцна против нас!!!
+
+30
Три літри
Три літри
23 ноября 2023, 11:59
#
Ты по диагонали читаешь что ли?

Я читаю наступний текст:

«
Чому поляки й словаки блокують рух через кордон
Поляки й словаки незадоволені тим, що українським перевізникам скасували дозволи для перетину кордону. Також вони висувають й низку інших вимог:
посилення транспортних правил у межах організації «Європейська конференція міністрів транспорту»;
заборони на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу;
«

який хтось з редакції копіює з новини в новину без ввімкнення головного мозку, не переписуючи ані слова — просто скопіював, потім вставив
https://minfin.com.ua/ua/2023/11/21/116490132/
https://minfin.com.ua/ua/2023/11/22/116504892/
+
0
Три літри
Три літри
23 ноября 2023, 12:02
#
Тут обединение ихних желаний пишется…

А хто сказав що вони якось об'єднані? Вони діють самостійно і ні про які спільні цілі не заявляли. Про це свідчить і те що на словацькому кордоні вже нікого немає.

Вообщем в другой новости про разблокировку уже активно люди обсуждают…

От ти і сам підтверждуєш що нічого спільного у словаків та поляків немає. Хіба що москальскі гроші на які проводитяться ці акції, але про це редакція ані слова не пише, ну, а ти тим більш не визнаєш.

и почему ты не понимаешь что это экономическая воцна против нас!!!

Якби ти уважно читав що я пишу то помітив би що я це добре розумію
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 ноября 2023, 12:15
#
Виталик, я очень извиняюсь -но я совсем не вижу предмет спора. Я уверен что все прекрасно понимают откуда «растут» эти ноги.
Главный момент, что как пан Янек, живущий (условно) под Вроцлавом или Петро с Полтавской области ну и всеми «любимый» ваня с владимирской губернии, не обладая тонкостями корпоративного налогового права и тонкостями логистических процессов, смотря тв одинаково (только на своем языке) реагируют на такие новости!!! Один кричит — ***, украинцы у нас работу забирают, другой.падлюки. не дають нам заробити. ну и ванька, особый случай, скорее всего кричит о …путинских многоходовочках…. Уверен. что эта проблема в скором времени так же исчезнет как и появилась. Но есть хороший повод поработать «спец службам» этих стран (кроме рф). Ну и Совету Е С как-то обратить внимание на бездействие национальных правительств.
+
+53
Андрей Татра
Андрей Татра
23 ноября 2023, 11:10
#
Поляки показали козью морду…это только начало большого шухера. На сегодняшний день самым оптимальным партнёром по автомобильному движению есть Румыния там Президент Йоханссон этнической немец раньше был успешным мэром города Бекэу. Этот человек понимает для чего создано ЕС. Все остальные приблуды бродячие только ждут чтобы их датировали из ЕС (поляки, словаки,болгары) Итог развивать инфраструктуру с Румынией через Черновецкую и Одесскую область и Молдову транзит. Все транзитные проекты кинуть на эти направление. Паромная переправа Орловка- Исакча уже работает хорошо.
+
+38
JWT
JWT
23 ноября 2023, 11:43
#
И ЖД дороги тянуть евпропейского стандарта нужно, давно причем.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 ноября 2023, 11:45
#
Все это «баляляйка» Изначально, в конце 40, то что сейчас называется ЕС, планировалось как экономический союз стран «западного лагеря», потом трансформировалось в возможный союз государств «западного лагеря» и трех стран признанных как оккупированных ссср. Отдельным пунктом выделялась «Единая Германия». Ни когда, до 1996 года (событий в Югославии) не стоял вопрос о странах «восточного лагеря». То что сейчас происходит, скорее всего «разогретые» путинским баблом старые агентурные, «гэбешные» структуры.
Только одна Германия, еще с «падением Берлинской стены» публично навела порядок и с архивами «штаззи» и с «комунячими пасипаками». А все остальные так и остались в «спящем» режиме.
Ну, а у Румынии свой. долгоиграющий интерес -соединение с Молдавией и без решения вопроса с пнр это очень туманная перспектива, поэтому в Румынии понимают, что в конечном итоге все что подрывает режим в рф, даже помощь Украине, так же подрывает сам факт существования пнр.
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