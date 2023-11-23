На границе Украины с Венгрией выстроились очереди из грузовиков — Reuters

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Что известно

«На главном пункте пропуска в Венгрии с Украиной в среду возникли длинные очереди, сообщила таможенная служба, поскольку водители грузовиков сменили маршруты из пунктов пропуска в Польше и Словакии из-за их блокирования», — говорится в сообщении.

Венгерские власти активизировали усилия, чтобы пропустить увеличенный трафик через свою границу, сообщили венгерское налоговое и таможенное управление, но «пропускная способность моста через Тису и пункта пересечения границы серьезно ограничивает их возможности».

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Почему поляки и словаки блокируют движение через границу

Поляки и словаки недовольны тем, что украинским перевозчикам отменили разрешения на пересечение границы. Также они предъявляют и ряд других требований:

усиление транспортных правил в рамках организации «Европейская конференция министров транспорта»;

запреты на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне Евросоюза;

доступ к украинской системе «Шлях»;

выделение полосы для пустых автомобилей;

идентификация автомобилей Евросоюза в украинской системе «єЧерга».

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Позиция Украины

Заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что отбирать лицензии у украинских перевозчиков нельзя, но подчеркнул, что Киев готов обсуждать дополнительные правила по улучшению работы как украинских, так и польских дальнобойщиков, об этом пишет Reuters.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем подчеркнул, что Украина «не намерена даже обсуждать» с Польшей возврат к разрешительной системе. Он напомнил, что Соглашение о либерализации грузовых перевозок («транспортный безвиз») ратифицировали и согласовали все члены ЕС, его подписали между Украиной и Европейским союзом, а не какой-либо отдельной страной.

Украина планирует провести переговоры с Польшей и Европейской комиссией на этой неделе по решению этой проблемы, а в ЕС заявили, что могут наказать Польшу за блокировку границы, сообщает RMF FM.