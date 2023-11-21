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21 ноября 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Финмониторинг, налогообложение сверхприбылей банков и военная помощь Украине

Как в терминалах будут следить за наличными переводами

Небанковские платежные терминалы внедряют новую идентификацию людей и более тщательный мониторинг не только отправителей наличных, но и получателей средств. Нацбанк уточнил правила финансового мониторинга, и «платежники» уже начали их вводить. «Минфин» узнал, что изменится для пользователей.

Минфин на аукционе продал облигации почти на 15 миллиардов

Министерство финансов 21 ноября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 14,99 млрд грн, что на 5,88 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 9,11 млрд грн.

Аланию не предлагать: турецкая недвижимость, которая может генерировать доходность до 35%

Главный страх инвесторов в недвижимость сегодня — военные риски. Но их можно свести к минимуму при правильном подходе. Вариант первый — купить квадратные метры за рубежом. Вариант второй — приобрести участок земли в Украине — это вечный неистребимый актив. Об особенностях этих инвестиций рассказали эксперты в ходе панельной дискуссии на конференции «Жить на проценты».

Рада приняла налогообложение сверхприбылей банков

Верховная рада приняла законопроект № 9656-д о дополнительном временном налогообложении банков во втором чтении и в целом. Налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%. Начиная с 2024 года, базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

Министр обороны Германии объявил о пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда евро

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил во время визита в Киев о пакете военной помощи Украине на 1,3 млрд. евро. Он выразил уверенность, что этот 5-й пакет из минувшей зимы поможет украинцам в их борьбе против российской агрессии.

Игорному бизнесу доначислили налогов более чем на 50 миллиардов

Налоговая служба в ноябре провела налоговые доначисления представителям игорного бизнеса на 51,2 млрд грн.

Источник: Минфин
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