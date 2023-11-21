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21 ноября 2023, 15:45 Читати українською

Украинская экономика вырастет на около 6% в 2023 году — владелец Concorde Capital

Украинская экономика вырастет около 6% в 2023 году, в дальнейшем экономический рост не будет превышать 3% в год. Такой прогноз в интервью Forbes озвучил владелец инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа.

Украинская экономика вырастет около 6% в 2023 году, в дальнейшем экономический рост не будет превышать 3% в год.
Фото:wikipedia.org

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Прогнозы инвестора

«Если оценивать состоянием сейчас, экономика в неплохом состоянии», — отметил Мазепа. В начале полномасштабной войны он указывал, что Украина рискует вернуться в 1990-е в экономическом плане. В конце 2022-го его ожидания были более оптимистичными: 2023-й Мазепа называл «площадкой для взлета».

Прогноз Concorde Capital на этот год — 6% роста ВВП.

«Мы не вернулись в девяностые только потому, что за нас экономически и военно вписались наши западные партнеры. Но не стали и площадкой для взлета из-за отсутствия реформ и каких-либо иностранных инвестиций, потому что до сих пор не создан рабочий механизм страхования военных рисков», — сказал бизнесмен.

Также он отметил значительное увеличение государственного сектора вместо приватизации и продолжения давления на бизнес со стороны государства.

Рост экономики сейчас драйвится потребительским спросом, поддерживаемым огромными военными расходами (зависящими от иностранной финансовой помощи), уточнил Мазепа.

«Сбор налогов и других платежей внутри страны составляет 35% всех выплат бюджета. Остальные — это, по сути, иностранная помощь и долг», — сказал он.

По оценкам Concorde Capital, с учетом задекларированной нашими западными партнерами помощи, военные расходы Украины за 10 месяцев этого года достигли $86 млрд против $80 млрд за 2022 год, рассказал Мазепа.

Читайте: Реальный ВВП Украины во втором квартале за год увеличился на 19,5%

Рост ВВП

В последующие два-три года он ожидает роста ВВП примерно на 3% при лучшем сценарии (прежде всего предполагает сохранение международной поддержки Украины).

Во-первых, с войной мы уже потеряли 15% промышленного потенциала и 20% человеческого потенциала, то есть потребителей и рабочей силы. Во-вторых, во время войны инвестиции в капитал, ускоряющие рост производительности труда, ничтожны", — пояснил Мазепа.

Он также добавил, что в сложном положении находится весь сектор сельского хозяйства.

«Когда у нас был зерновой коридор, мы экспортировали через него три миллиона тонн в месяц, сейчас — морем идет полмиллиона. Умножьте это на то, что производство большинства агрокультур, по сути, убыточно из-за цен на мировых рынках», — сказал он.

Напомним

По предварительным данным Минэкономики, в сентябре 2023 года ВВП вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-сентябрь 2023 года рост ВВП оценивается на уровне 5,3%.

Нацбанк улучшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2,9 до 4,9%. В 2024-м НБУ прогнозирует 3,6% роста ВВП, несмотря на сохранение рисков безопасности. Также регулятор существенно улучшил прогноз инфляции на 2023 год — с 10,6 до 5,8%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+14
Dmitrik7
Dmitrik7
21 ноября 2023, 16:00
#
Не выдуманные истории, о которых невозможно молчать :)
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0
Ozborn
Ozborn
21 ноября 2023, 17:44
#
Вам явно виднее
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