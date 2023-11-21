Рада приняла налогообложение сверхприбылей банков

Верховная рада приняла законопроект № 9656-д о дополнительном временном налогообложении банков во втором чтении и в целом. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

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Сколько придется платить банкам

налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%;

начиная с 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

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Что дает законопроект

Законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет для финансирования военных расходов.

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Предыстория

В конце августа в ВР внесли законопроект о налогообложении в 2024—2026 годах чистого процентного дохода банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий), что могло бы принести госбюджету, по их оценкам, около 10 млрд грн в следующем году.