Верховная рада приняла законопроект № 9656-д о дополнительном временном налогообложении банков во втором чтении и в целом. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета
Рада приняла налогообложение сверхприбылей банков
Верховная рада приняла законопроект № 9656-д о дополнительном временном налогообложении банков во втором чтении и в целом. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета
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Сколько придется платить банкам
- налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%;
- начиная с 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.
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Что дает законопроект
Законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет для финансирования военных расходов.
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Предыстория
В конце августа в ВР внесли законопроект о налогообложении в 2024—2026 годах чистого процентного дохода банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий), что могло бы принести госбюджету, по их оценкам, около 10 млрд грн в следующем году.
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За первую половину 2023 года процентные доходы банков достигли 141 млрд грн, в том числе благодаря операциям с государственными ценными бумагами — 73,5 млрд грн, а чистые процентные доходы за этот же период составили 93,6 млрд грн, увеличившись по сравнению с довоенным периодом 2021 года. 75%.
Комментарии - 6
Але я щось не побачив, як з Цигарками в т. ч. електричними вирішать питання, в т. ч. контроль щоб все в білу? Там сума теж не мала може бути.
Війна, і треба розуміти що Держава шукає шляхи наповнення. А Банки сильно рот не відкриють, тому і пішли таким шляхом.
Може Аграрії ще «побриємо»?!
з надприбутку, або швидко зменшити базу оподаткування.
Варіантів безліч: від формування резервів під кредитні втрати (війна триває),
або піти шляхом групи ICU. Її власники, за даними ZN https://cutt.us/ascY7
не тільки обійшли заборону НБУ на виплату дивідендів банками, в цьому
випадку банком «Авангард», сплативши собі 580 млн грн у вигляді премій,
а й заробили сотні мільйонів на користуванні державними грошима.