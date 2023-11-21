Рада приняла налогообложение сверхприбылей банков

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 ноября 2023, 14:42 Читати українською

Рада приняла налогообложение сверхприбылей банков

Верховная рада приняла законопроект № 9656-д о дополнительном временном налогообложении банков во втором чтении и в целом. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Верховная рада приняла законопроект № 9656-д о дополнительном временном налогообложении банков во втором чтении и в целом.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько придется платить банкам

  • налогообложение сверхприбылей банков по результатам 2023 года будет осуществлено по ставке 50%;
  • начиная с 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

Читайте: Главы НБУ и Минфина поддерживают налогообложение банковских сверхприбылей

Что дает законопроект

Законопроект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет для финансирования военных расходов.

Читайте: Налог на сверхприбыли банков: чем он опасен для вкладчиков и государства

Предыстория

В конце августа в ВР внесли законопроект о налогообложении в 2024—2026 годах чистого процентного дохода банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий), что могло бы принести госбюджету, по их оценкам, около 10 млрд грн в следующем году.

Читайте: Украинские банки получили рекордную прибыль за 7 месяцев года

За первую половину 2023 года процентные доходы банков достигли 141 млрд грн, в том числе благодаря операциям с государственными ценными бумагами — 73,5 млрд грн, а чистые процентные доходы за этот же период составили 93,6 млрд грн, увеличившись по сравнению с довоенным периодом 2021 года. 75%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+90
Три літри
Три літри
21 ноября 2023, 15:25
#
Тобто опадаткування заднім числом, як і казав Гороховський. Чи вистачить у Зеленського мізків не підписувати це лайно?
+
+15
XpertVision
XpertVision
21 ноября 2023, 17:05
#
Звісно підпише. Це ж їх спільна схема
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
21 ноября 2023, 17:11
#
Заднім числом, це дуже підло. Але я розумію, що Гроші треба десь брати і як тут не взяти в Банків які щомісячно світять НБУ свох прибутки. Шара — велика сума коштів піде в Бюджет.

Але я щось не побачив, як з Цигарками в т. ч. електричними вирішать питання, в т. ч. контроль щоб все в білу? Там сума теж не мала може бути.

Війна, і треба розуміти що Держава шукає шляхи наповнення. А Банки сильно рот не відкриють, тому і пішли таким шляхом.

Може Аграрії ще «побриємо»?!
+
+83
Антон Куминов
Антон Куминов
21 ноября 2023, 18:02
#
Показать декларации — месяцами принимают закон. Сбрить денег — неделя и готово :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 ноября 2023, 18:02
#
Закон ухвалено. У банків залишається вибір: або сплатити 50% надподатку
з надприбутку, або швидко зменшити базу оподаткування.

Варіантів безліч: від формування резервів під кредитні втрати (війна триває),
або піти шляхом групи ICU. Її власники, за даними ZN https://cutt.us/ascY7
не тільки обійшли заборону НБУ на виплату дивідендів банками, в цьому
випадку банком «Авангард», сплативши собі 580 млн грн у вигляді премій,
а й заробили сотні мільйонів на користуванні державними грошима.
+
0
kingcity
kingcity
21 ноября 2023, 20:46
#
Молодці ICU
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами