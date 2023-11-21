Рада назначила нового главу Фонда госимущества

Верховная Рада проголосовала за назначение Виталия Коваля на должность главы Фонда государственных имуществ. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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За соответствующее решение проголосовали 279 нардепов.

Кто такой Виталий Коваль

Виталий Коваль окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности банковское дело, с присвоением квалификации магистра по банковскому делу в 2003 году. В 2017 году Коваль получил степень MBA во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета.

На протяжении 2004−2006 работал в банковской сфере, в частности в кредитном департаменте Укргазбанка.

По данным движения «Честно», с 2006 по 2019 год Коваль возглавлял и был соучредителем предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО «Атлант-транс», ООО «Инвесттрейдсервис», ООО «РГС-Логистикгрупп», ООО «ВВВ Монтаж» и ООО «Санако».

Коваль также является членом Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы.

В сентябре 2019 года был назначен на должность председателя Ровенской облгосадминистрации.

В 2020 году был кандидатом в мэры Ровно от «Слуги народа».

Напомним

«Минфин» писал ранее Фонд государственного имущества возглавлял Рустем Умеров, но 6 сентября 2023 года Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении Умерова на должность министра обороны Украины.

После чего исполняющим обязанности главы Фонда госимущества был Александр Федоришин.