Верховная Рада проголосовала за назначение Виталия Коваля на должность главы Фонда государственных имуществ. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Рада назначила нового главу Фонда госимущества
Верховная Рада проголосовала за назначение Виталия Коваля на должность главы Фонда государственных имуществ. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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За соответствующее решение проголосовали 279 нардепов.
Кто такой Виталий Коваль
Виталий Коваль окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности банковское дело, с присвоением квалификации магистра по банковскому делу в 2003 году. В 2017 году Коваль получил степень MBA во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета.
На протяжении 2004−2006 работал в банковской сфере, в частности в кредитном департаменте Укргазбанка.
По данным движения «Честно», с 2006 по 2019 год Коваль возглавлял и был соучредителем предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО «Атлант-транс», ООО «Инвесттрейдсервис», ООО «РГС-Логистикгрупп», ООО «ВВВ Монтаж» и ООО «Санако».
Коваль также является членом Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы.
В сентябре 2019 года был назначен на должность председателя Ровенской облгосадминистрации.
В 2020 году был кандидатом в мэры Ровно от «Слуги народа».
Напомним
«Минфин» писал ранее Фонд государственного имущества возглавлял Рустем Умеров, но 6 сентября 2023 года Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении Умерова на должность министра обороны Украины.
После чего исполняющим обязанности главы Фонда госимущества был Александр Федоришин.
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