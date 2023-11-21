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21 ноября 2023, 13:22 Читати українською

SEC подала в суд на очередную криптобиржу

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд на криптовалютную биржу Kraken, утверждая, что она с сентября 2018 года отказывается регистрироваться в качестве биржи ценных бумаг, клирингового агентства, брокера или дилера, пишет Financial Times.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд на криптовалютную биржу Kraken, утверждая, что она с сентября 2018 года отказывается регистрироваться в качестве биржи ценных бумаг, клирингового агентства, брокера или дилера, пишет Financial Times.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто говорит SEC SEC утверждает, что большинство криптотокенов являются ценными бумагами и криптобиржи должны регистрироваться в регуляторе.
Фото:depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорит SEC

SEC утверждает, что большинство криптотокенов являются ценными бумагами и криптобиржи должны регистрироваться в регуляторе.

SEC также обвинила Kraken в том, что биржа иногда использовала банковские счета, на которых хранятся денежные средства пользователей, для оплаты своих операционных расходов.

Как следует из гражданского иска, независимый аудитор признал «значительный риск потерь» для клиентов платформы от таких действий. В 2023 году аудитор установил, что проблемы в учете депозитарных активов клиентов Kraken привели к «существенным ошибкам» в ее финансовых отчетах за 2020 и 2021 годы.

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«Мы утверждаем, что Kraken принимала бизнес-решения с целью получить сотни миллионов долларов от инвесторов, вместо того, чтобы соблюдать законы о ценных бумагах», — заявил директор отдела правоприменения SEC Гурбир Гревал.

По его словам, такие решения привели к конфликту интересов в бизнес-модели биржи, которые подвергли риску средства инвесторов.

«Мы слишком часто видим стремление Kraken к незаконной прибыли вместо защиты инвесторов», — отметил он.

По данным SEC, в определенные моменты на бирже находились криптоактивы клиентов на сумму, превышающую $33 млрд.

Заявление биржи

Руководство Kraken выразило несогласие с жалобой SEC, подчеркнув, что на бирже не котируются ценные бумаги.

«SEC неоднократно призывала криптовалютные биржи пройти регистрацию, хотя нет ни единого закона, подтверждающего это требование, как и четкого пути для ее прохождения. При этом SEC, несмотря на противодействие со стороны законодателей, продолжает возбуждать судебные иски против криптовалютных бирж», — говорится в заявлении компании.

Источник: Минфин
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