Bullish купила CoinDesk, Santander предлагает клиентам в Швейцарии торговлю криптой: что нового на рынке

Криптобиржа Bullish купила издание CoinDesk

Связанная с проектом EOS и Block.one криптовалютная биржа Bullish завершила сделку по покупке издания CoinDesk, специализирующуюся на криптоиндустрии.

«Bullish немедленно вложит капитал в несколько интереснейших инициатив по росту CoinDesk, которые будут способствовать запуску новых услуг, мероприятий и продуктов. Мы также хотим выразить нашу непреклонную поддержку приверженности CoinDesk журналистской независимости», — говорится в сообщении.

Возглавляемая экспрезидентом NYSE Томом Фарли Bullish приобрела 100% СМИ в холдинге Digital Currency Group (DCG). Финансовые условия не разглашаются.

Согласно пресс-релизу, CoinDesk будет работать как независимая дочерняя компания криптобиржи. Также планируется сформировать редакционный комитет под председательством бывшего главного редактора The Wall Street Journal Мэтта Мюррея. Текущая управленческая команда CoinDesk останется без изменений.

Основатель DCG Барри Силберт отметил, что с нетерпением ждет возможности увидеть, как Bullish выведет CoinDesk на новый уровень.

В январе 2016 года DCG объявил о приобретении CoinDesk. Однако летом 2022 года стало известно о финансовых проблемах другой дочери холдинга — Genesis Global Capital. Поддержка лендинговому бизнесу группы потребовалась после банкротства криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital.

Швейцарский филиал банка Santander открыл возможность торговли BTC и ETH для крупных клиентов

Основанное в Швейцарии private-подразделение испанского банка Santander открыло возможность 210 000 состоятельным клиентам торговать и хранить биткоин и Ethereum. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на внутренние документы.

В течение нескольких месяцев структура расширит список доступных инструментов, которые будут соответствовать определенным критериям.

Услуга предоставляется по запросу.

Банк сохраняет приватные ключи клиентов в защищенной среде в рамках регулируемой кастодиальной модели.

«Владение криптовалютами как альтернативным классом активов продолжает расширяться. Мы ожидаем, что наши клиенты передадут ответственность за их хранение в учреждении», — прокомментировал глава отдела цифровых активов Santander Джон Уилан.

Binance ведет переговоры с Минюстом США по снятию всех обвинений за штраф в размере $4 млрд — Bloomberg

Министерство юстиции США запросило $4 млрд от криптовалютной биржи Binance в рамках соглашения, которое положит конец продолжающемуся уголовному расследованию. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, переговоры между сторонами предполагают вероятность, что главе торговой платформы Чанпену Чжао предъявят обвинения в отмывании денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкций.

О соглашении официально могут быть объявлены уже в конце ноября, хотя ситуация остается «нестабильной», утверждает Bloomberg.

«Урегулирование с наличием положения о мониторинге может стать компромиссом, который защитит инвесторов и даст Binance возможность развиваться в более институциональном направлении», — заявил соучредитель Castle Island Ventures Мэтт Уолш.

Соглашение направлено на достижение баланса, что позволит Binance продолжать работу, а не рисковать бизнесом, крах которого может повлечь негативные последствия для рынков и собственников криптовалюты, утверждают знакомые с источником.

5 июня SEC подала в суд на Binance и Чжао, выдвинув 13 обвинений, в том числе о продаже незарегистрированных ценных бумаг. 6 июня регулятор направил ходатайство о замораживании цифровых активов американского подразделения биржи.

9 июня пользователи лишились возможности депонирования долларов, что вызвало продажи со стороны желающих вывести средства в фиате. На фоне этого на платформе сформировался дисконт в котировках биткоина в паре с долларом — показатель достиг примерно $2200 (7,3%).

17 июня SEC и Binance заключили соглашение о клиентских средствах в США. Биржа возобновила вывод активов, однако в компании предупредили, что ситуация может измениться.

Tether заморозила связанные с преступным синдикатом $225 млн в USDT

Компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, заблокировала около $225 млн в USDT в рамках сотрудничества с Минюстом США, криптовалютной биржей OKX и аналитической фирмой Chainalysis.

Согласно прессрелизу, средства связаны с международным преступным синдикатом, который занимался торговлей людьми в Юго-Восточной Азии. Объем замороженных USDT в Tether назвали «самым большим в истории».

«В ходе многомесячного расследования, проведенного Tether и OKX, правоохранительные органы США, включая Министерство юстиции, были заранее предупреждены о местонахождении незаконных средств путем анализа их движения через блокчейн. Эти действия вызвали запрос на замораживание со стороны Секретной службы США и (далее — ред.) добровольную блокировку со стороны Tether», — заявили в компании.