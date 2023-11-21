Дело Укргазбанка: на «Армию дронов» направят 15 миллионов от восьми осужденных

Специализированная антикоррупционная прокуратура направит 15 миллионов гривен на проект Вооруженных сил Украины «Армия дронов» от осужденных в рамках расследования уголовного производства по незаконному выводу средств из Укргазбанка . Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Подробности

Общая сумма ущерба, которая будет возмещена в Государственный бюджет Украины, составляет 35 млн грн.

Как напомнили в САП, в течение 2014−2020 годов бывшее руководство банка и другие лица под видом выплаты средств за услуги за привлечение клиентов банка (агентские услуги), которые на самом деле не предоставлялись, завладели 205 млн грн.

САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении 16 лицам, которые привлекались к участию в этой «агентской схеме», среди которых бывшие глава Национального банка Украины, заместитель министра юстиции и первый заместитель генерального прокурора.

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Предыстория

Ранее «Минфин» сообщал, что руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, использовали ее для хищения денежных средств.

Следствием установлено, что в течение 2014 — 2019 годов по этой схеме 52 таким агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен", — добавили в САП.

Досудебное расследование продолжается.

Кому объявили подозрение

6 октября 2022 года пяти участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате путем злоупотребления своим служебным положением средств Укргазбанка.

К схеме вывода причастны:

председатель правления (Кирилл Шевченко);

два заместителя председателя правления;

директор департамента по работе с корпоративными вип-клиентами;

заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.

Как отмечает НАБУ, должности указаны на момент совершения преступления.

Кто организатор

Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления Укргазбанка (Андрея Кравца — ред.), который вскоре возглавил его по решению правительства.

Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления из-за использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.