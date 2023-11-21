Специализированная антикоррупционная прокуратура направит 15 миллионов гривен на проект Вооруженных сил Украины «Армия дронов» от осужденных в рамках расследования уголовного производства по незаконному выводу средств из Укргазбанка. Об этом сообщает пресс-служба САП.
Дело Укргазбанка: на «Армию дронов» направят 15 миллионов от восьми осужденных
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Подробности
Общая сумма ущерба, которая будет возмещена в Государственный бюджет Украины, составляет 35 млн грн.
Как напомнили в САП, в течение 2014−2020 годов бывшее руководство банка и другие лица под видом выплаты средств за услуги за привлечение клиентов банка (агентские услуги), которые на самом деле не предоставлялись, завладели 205 млн грн.
САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении 16 лицам, которые привлекались к участию в этой «агентской схеме», среди которых бывшие глава Национального банка Украины, заместитель министра юстиции и первый заместитель генерального прокурора.
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Предыстория
Ранее «Минфин» сообщал, что руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, использовали ее для хищения денежных средств.
Следствием установлено, что в течение 2014 — 2019 годов по этой схеме 52 таким агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен", — добавили в САП.
Досудебное расследование продолжается.
Кому объявили подозрение
6 октября 2022 года пяти участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате путем злоупотребления своим служебным положением средств Укргазбанка.
К схеме вывода причастны:
- председатель правления (Кирилл Шевченко);
- два заместителя председателя правления;
- директор департамента по работе с корпоративными вип-клиентами;
- заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.
Как отмечает НАБУ, должности указаны на момент совершения преступления.
Кто организатор
Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления Укргазбанка (Андрея Кравца — ред.), который вскоре возглавил его по решению правительства.
Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления из-за использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.
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