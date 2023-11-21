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21 ноября 2023, 11:25 Читати українською

Количество официальных безработных за время войны уменьшилось втрое

За время полномасштабной войны в Украине втрое сократилось количество зарегистрированных безработных. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

За время полномасштабной войны в Украине втрое сократилось количество зарегистрированных безработных.

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На конец октября в стране было зарегистрировано 97,3 тыс безработных. На момент начала российского вторжения их было 313,8 тыс, а если сравнивать данные за последний год, то количество таких лиц уменьшилось вдвое (239,1 тыс).

Большинство зарегистрированных безработных — это женщины (72,1 тыс). Наибольший показатель зафиксирован в Запорожской области (9 тыс), а наименьший — в Черновицкой (1,2 тыс).

НБУ также приводит данные по количеству безработных, получающих от государства пособие — на конец октября таких украинцев было 38,6 тыс, а в прошлом году в этот период их было 194,7 тыс.

Максимальный размер выплат по безработице во время действия военного положения не может превышать 6 700 грн.

Уровень безработицы

По уточненной оценке НБУ, в прошлом году уровень безработицы в Украине составил 21,1%.

В начале года НБУ прогнозировал, что безработица в Украине в 2023 году составит около 26%, впрочем, как пишет Forbes, министр экономики Юлия Свириденко в сентябре прогнозировала, что этот показатель составит 19%.

Читайте также: 56% новых ФЛП в Украине в 2023 году открыли женщины

Источник: Минфин
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Комментарии - 15

+
+45
fae
fae
21 ноября 2023, 12:36
#
Проблема в том что для многих невозможно получить никакую помощь, живу в оккупации с первого дня войны.
Помощи от государства — НОЛЬ.
+
+15
Ozborn
Ozborn
21 ноября 2023, 13:01
#
Вам гривны прямо в мариуполь переводить?
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
21 ноября 2023, 13:44
#
Если с первого дня в оккупации, то у вас уже и паспорт другой страны.
+
+59
parseval
parseval
21 ноября 2023, 13:40
#
Якась або навіть більша частина цих безробітних це біженці закордоном і вони частина статистики інших країн. Тому навряд це можна записати в здобутки поточної влади.
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
21 ноября 2023, 14:36
#
Первый раз, ради прикола стал в центр по трудоустройству пару лет назад, работу искал сам и отчитывался перед этими клоунами ради выплаты смешных тысячи гривень. Продлилось это всего три месяца, а должно было быть девять. После того, как тебя тупо выперли и ты не нашел работу, ты повторно не можешь стать на учет. Вот так у нас «заботятся» о людях.
+
0
matroskin
matroskin
21 ноября 2023, 15:10
#
А Вы определенно рассчитывали всю жизнь получать деньги просто так, а тут снова плохое правительство…
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 ноября 2023, 15:03
#
А может кто-то знает, какие документы надо предоставить в ЦЗ при постановке на учнт мужчине призывного возраста?
+
+15
financialGenius
financialGenius
21 ноября 2023, 15:04
#
Тоже поддерживаю предыдущие комментарии , там или люди уехали в Европу или выперли социальщиков спустя два три месяца с невозможностью стать обратно … лучше бы дали статистику сколько пришло к ним и сколько устроилось на работу и что произошло с большей частью , которых лешили «значимой» помощи . Ну или более детальную по срезам типо в каких сферах устроились люди , срез по возрасту, по количеству проведенных дней перед новой работой ну и т. д. Это как отчет президенту о «хорошо» проделанной работе , что бы не выгнали самих же и потом они же не становились на центр занятости)
+
0
matroskin
matroskin
21 ноября 2023, 15:14
#
Чушь те все комментарии, как и Ваш. Основная причина-мобилизация, мужчины «залегли на дно» живут на сбережения,% или серую з/п, раньше тоже без работы никто из безработных не сидел, оформляли пособие как бонус к имеющимся доходам, а сейчас это чревато армией, потому желающих поубавилось.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 ноября 2023, 15:28
#
…Чушь те все комментарии, как и Ваш…
Опять «огульность»…
GrugoriyHoland
21 листопада 2023, 15:03
#
А может кто-то знает, какие документы надо предоставить в ЦЗ при постановке на учет мужчине призывного возраста?
+
0
matroskin
matroskin
21 ноября 2023, 15:38
#
Сорян, я все коменты не читал, отвечал на:
«Тоже поддерживаю предыдущие комментарии, там или люди уехали в Европу или выперли«
с чем и не согласился, сам знаю кучу людей для которых основной критерий работы-это нелегальность т.к. не знаю как с ЦЗ (скорее да), но любая легальная работа после военкомата. Да и в самом ЦЗ сейчас отмечанием раз в месяц не отделаешься, моментально найдут работу, если не в ВСУ то в «армии видновлення» и т.п.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 ноября 2023, 15:50
#
Могу сказать 100% военкоматы сейчас очень плотно работают и с ЦЗ и с пенсионными фондами (соц защита, инвалиды, БОМЖ и ранее судимые)
+
0
financialGenius
financialGenius
21 ноября 2023, 18:52
#
Они бы еще по псих лечебницам собирали людей и по тюрьмам , тогда бы и противник не нужен был для «мотивированных и физически подготовленных в роли бомжей» солдат … Сами понимаете, что самоуничтожение из таких гарантировано … но тцк главное же деньги сбить у кого они есть и план выполнить для главнокомандующего, им то не воевать с профессионалами …
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 ноября 2023, 18:56
#
На счет бомжей, почитайте внимательно —
https://sud.ua/uk/news/publication/286174-otmenyat-pravo-na-otsrochku-studentam-poluchayuschim-vtoroe-obrazovanie-i-suzyat-muzhchinam-ukhazhivayuschim-za-litsami-s-invalidnostyu
там и о ранее судимых.
+
0
Igorenya
Igorenya
21 ноября 2023, 20:47
#
Тому що виплати урізали до 3 місяців!
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