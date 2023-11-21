Количество официальных безработных за время войны уменьшилось втрое

За время полномасштабной войны в Украине втрое сократилось количество зарегистрированных безработных. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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На конец октября в стране было зарегистрировано 97,3 тыс безработных. На момент начала российского вторжения их было 313,8 тыс, а если сравнивать данные за последний год, то количество таких лиц уменьшилось вдвое (239,1 тыс).

Большинство зарегистрированных безработных — это женщины (72,1 тыс). Наибольший показатель зафиксирован в Запорожской области (9 тыс), а наименьший — в Черновицкой (1,2 тыс).

НБУ также приводит данные по количеству безработных, получающих от государства пособие — на конец октября таких украинцев было 38,6 тыс, а в прошлом году в этот период их было 194,7 тыс.

Максимальный размер выплат по безработице во время действия военного положения не может превышать 6 700 грн.

Уровень безработицы

По уточненной оценке НБУ, в прошлом году уровень безработицы в Украине составил 21,1%.

В начале года НБУ прогнозировал, что безработица в Украине в 2023 году составит около 26%, впрочем, как пишет Forbes, министр экономики Юлия Свириденко в сентябре прогнозировала, что этот показатель составит 19%.

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