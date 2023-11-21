За время полномасштабной войны в Украине втрое сократилось количество зарегистрированных безработных. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Количество официальных безработных за время войны уменьшилось втрое
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На конец октября в стране было зарегистрировано 97,3 тыс безработных. На момент начала российского вторжения их было 313,8 тыс, а если сравнивать данные за последний год, то количество таких лиц уменьшилось вдвое (239,1 тыс).
Большинство зарегистрированных безработных — это женщины (72,1 тыс). Наибольший показатель зафиксирован в Запорожской области (9 тыс), а наименьший — в Черновицкой (1,2 тыс).
НБУ также приводит данные по количеству безработных, получающих от государства пособие — на конец октября таких украинцев было 38,6 тыс, а в прошлом году в этот период их было 194,7 тыс.
Максимальный размер выплат по безработице во время действия военного положения не может превышать 6 700 грн.
Уровень безработицы
По уточненной оценке НБУ, в прошлом году уровень безработицы в Украине составил 21,1%.
В начале года НБУ прогнозировал, что безработица в Украине в 2023 году составит около 26%, впрочем, как пишет Forbes, министр экономики Юлия Свириденко в сентябре прогнозировала, что этот показатель составит 19%.
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Комментарии - 15
Помощи от государства — НОЛЬ.
Опять «огульность»…
GrugoriyHoland
21 листопада 2023, 15:03
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А может кто-то знает, какие документы надо предоставить в ЦЗ при постановке на учет мужчине призывного возраста?
«Тоже поддерживаю предыдущие комментарии, там или люди уехали в Европу или выперли«
с чем и не согласился, сам знаю кучу людей для которых основной критерий работы-это нелегальность т.к. не знаю как с ЦЗ (скорее да), но любая легальная работа после военкомата. Да и в самом ЦЗ сейчас отмечанием раз в месяц не отделаешься, моментально найдут работу, если не в ВСУ то в «армии видновлення» и т.п.
https://sud.ua/uk/news/publication/286174-otmenyat-pravo-na-otsrochku-studentam-poluchayuschim-vtoroe-obrazovanie-i-suzyat-muzhchinam-ukhazhivayuschim-za-litsami-s-invalidnostyu
там и о ранее судимых.