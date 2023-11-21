Курс валют на 21 ноября: Евро подорожало на наличном рынке и в обменниках

Во вторник, 21 ноября, на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 5 копеек. Евро в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 15 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 14 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,35−37,80 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,05 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,77−37,80, евро — 40,85−41,04 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,00−36,02 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,44−39,46 грн/евро.

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