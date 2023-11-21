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21 ноября 2023, 10:01 Читати українською

Авторынок в Украине: Какие б/у автомобили из США выбирают украинцы

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 3 тыс. подержанных легковушек изготовленных в США. Это составляет 14% от всех впервые зарегистрированных в октябре подержанных авто, сообщает Укравтопром.

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 3 тыс.
Фото: depositphotos.com

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Какие авто выбирают украинцы

  • Наибольшая доля из этого количества (42%) — машины с бензиновыми двигателями.
  • Почти 38% — электромобили.
  • Гибридным и ГБО авто принадлежит по 7%.
  • Дизельные авто охватили 6% этого сегмента авторынка.

Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США

  • Tesla Model 3 — 433 ед.;
  • Tesla Model Y — 226 ед.;
  • Tesla Model S — 192 ед.;
  • Ford Escape — 182 ед.;
  • Jeep Cherokee — 170 ед.

Читайте: Названы самые популярные в Украине подержанные автомобили из США

Какой возраст авто

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим в октябре 2023 года украинский автопарк составляет пять с половиной лет.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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