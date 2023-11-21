За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 3 тыс. подержанных легковушек изготовленных в США. Это составляет 14% от всех впервые зарегистрированных в октябре подержанных авто, сообщает Укравтопром.
Авторынок в Украине: Какие б/у автомобили из США выбирают украинцы
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Какие авто выбирают украинцы
- Наибольшая доля из этого количества (42%) — машины с бензиновыми двигателями.
- Почти 38% — электромобили.
- Гибридным и ГБО авто принадлежит по 7%.
- Дизельные авто охватили 6% этого сегмента авторынка.
Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США
- Tesla Model 3 — 433 ед.;
- Tesla Model Y — 226 ед.;
- Tesla Model S — 192 ед.;
- Ford Escape — 182 ед.;
- Jeep Cherokee — 170 ед.
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Какой возраст авто
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим в октябре 2023 года украинский автопарк составляет пять с половиной лет.
Источник: Минфин
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