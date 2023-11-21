Расходы на оборону за 10 месяцев составили более 1,39 триллиона гривен

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Расходы на оборону

«За первые 10 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1391,2 млрд гривен или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. В октябре — 135,8 млрд грн», — говорится в сообщении.

Средства были направлены на: денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских, приобретение военной, специальной техники, вооружения, боеприпасов, медицинское обеспечение и т. д.

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Напомним

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за девять месяцев 2023 года составили 1,255 трлн грн или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

«Минфин» писал, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 10038, предусматривающий увеличение расходов госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн. На нужды обороны направят дополнительно 303 млрд грн.