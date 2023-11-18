Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия французской Renault с китайской Geely

Европейская Комиссия объявила, что согласно регламенту ЕС о концентрации производства одобрила создание совместного предприятия французской компании Renault SAS и китайской Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. (Geely). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Комиссия пришла к выводу, что соглашение, о котором было объявлено, не создаст проблем по конкуренции, учитывая ее ограниченное влияние на структуру рынка», — говорится в коммюнике ЕК.

В документе отмечается, что «соглашение было рассмотрено в рамках упрощенной процедуры контроля над слияниями».

Сообщается, что эта кооперация касается преимущественно автомобильного сектора, включая рынок двигателей внутреннего сгорания, трансмиссий и гибридных агрегатов.

Напомним

«Минфин» писал, что НАПК внесло китайского автопроизводителя Geely в список спонсоров войны.