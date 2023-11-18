В Раде зарегистрировали законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС

В Верховной Раде зарегистрирован евроинтеграционный законопроект № 10265 по имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Отмечается, что принятие законопроекта приблизит законодательство Украины к acquis ЕС в соответствии с перечнем и условиями, определенными Соглашением об ассоциации.

«Это создаст условия для практической интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС через получение режима внутреннего рынка с ЕС в части услуг роуминга и присоединение к единой роуминговой зоне «Роуминг как дома», — говорится в сообщении.

В частности, украинцы получат возможность воспользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга.

При этом граждане ЕС будут иметь такие же права во время посещения Украины. В Минцифре отметили, что это будет способствовать свободному движению граждан Украины и ЕС на территории общей зоны роуминга.

Напомним

«Минфин» писал, что летом этого года Еврокомиссия согласовала продление еще на год действие упрощенного роуминга для Украины.