Национальный банк в течение недели, с 13 по 17 ноября, купил на межбанковском валютном рынке $0,50 млн и продал $721,15 млн. Чистая продажа валюты составила $720,65 млн против $387,84 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ за неделю увеличил продажи валюты на межбанке на $333 миллиона
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $332,81 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $212,38 млн;
- продал $24 287,35 млн.
Чистая продажа валюты составила $24 074,97 млн.
Читайте также: НБУ в августе продал на межбанке рекордный за полгода объем валюты
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии - 4