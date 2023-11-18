НБУ за неделю увеличил продажи валюты на межбанке на $333 миллиона

Национальный банк в течение недели, с 13 по 17 ноября, купил на межбанковском валютном рынке $0,50 млн и продал $721,15 млн. Чистая продажа валюты составила $720,65 млн против $387,84 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $332,81 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $212,38 млн;

продал $24 287,35 млн.

Чистая продажа валюты составила $24 074,97 млн.

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