Главное за среду: Мошенничество со страховками, доходность валютных депозитов и новый пакет санкций против рф

Великая война в Украине создает большие проблемы в нашей экономике и финансовых рынках, в том числе страховом. Люди пытаются выкрутиться, чтобы получить выплату страховой компании. Не брезгуют подтасовкой и обманом. «Минфин» выяснял в наших СК новые схемы мошенничества, которые применяют украинцы для получения денег от страховых компаний в военное время.

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против россии

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией представили государствам-членам предложение о 12 пакетах санкций против рф.

Почему малые банки снова начали резать доходность валютных депозитов

После небольшой паузы малые банки снова принялись пересматривать доходность по депозитам в гривне и долларе. Какие условия сейчас предлагают финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн читайте в свежем обзоре «Минфина».

Суд подтвердил невозможность возвращения Приватбанка эксвладельцам

Шестой апелляционный административный суд закрыл производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе Приватбанка с рынка с участием государства и подтвердил невозможность возвращения банка бывшим собственникам.

Как победить, если Запад перестанет поддерживать Украину деньгами

В следующем году Украина рассчитывает получить 1,67 трлн. грн. международной помощи. Можно говорить, что мы слишком зависим от Запада, а можно уже сейчас думать о том, как победить врага с дефицитом бюджета в 1,5 трлн гривен, если Запад откажет нам в финансировании. Свой вариант предложил экономист Даниил Монин. «Минфин» выбрал главное.