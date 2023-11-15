Как разбомбленные авто выдают за угон и другие мошенничества со страховками
Главное за среду: Мошенничество со страховками, доходность валютных депозитов и новый пакет санкций против рф
Великая война в Украине создает большие проблемы в нашей экономике и финансовых рынках, в том числе страховом. Люди пытаются выкрутиться, чтобы получить выплату страховой компании. Не брезгуют подтасовкой и обманом. «Минфин» выяснял в наших СК новые схемы мошенничества, которые применяют украинцы для получения денег от страховых компаний в военное время.
ЕС согласовал 12-й пакет санкций против россии
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией представили государствам-членам предложение о 12 пакетах санкций против рф.
Почему малые банки снова начали резать доходность валютных депозитов
После небольшой паузы малые банки снова принялись пересматривать доходность по депозитам в гривне и долларе. Какие условия сейчас предлагают финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн читайте в свежем обзоре «Минфина».
Суд подтвердил невозможность возвращения Приватбанка эксвладельцам
Шестой апелляционный административный суд закрыл производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе Приватбанка с рынка с участием государства и подтвердил невозможность возвращения банка бывшим собственникам.
Как победить, если Запад перестанет поддерживать Украину деньгами
В следующем году Украина рассчитывает получить 1,67 трлн. грн. международной помощи. Можно говорить, что мы слишком зависим от Запада, а можно уже сейчас думать о том, как победить врага с дефицитом бюджета в 1,5 трлн гривен, если Запад откажет нам в финансировании. Свой вариант предложил экономист Даниил Монин. «Минфин» выбрал главное.
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