В «Дие» теперь можно заказать доставку водительского удостоверения

Теперь в приложении «Дия» можно заказать доставку водительского удостоверения в отделение Укрпочты или курьером. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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С мая в «Дие» можно в несколько кликов подать заявление о замене водительского удостоверения. Услуга доступна для водителей, которые сменили фамилию, желают обменять пластик на цифровой документ, потеряли или повредили водительское или получили временное удостоверение на 2 года и хотят заменить его на постоянное.

После получения услуги новый пластиковый документ нужно забирать в сервисном центре МВД. Теперь доставку нового водительского можно заказать в «Дие» на отделение Укрпочты или курьером по любому удобному адресу.

Как заказать доставку нового водительского удостоверения

Чтобы заказать доставку нового водительского удостоверения в «Дие»:

авторизуйтесь в приложении;

выделите меню «Услуги» и нажмите «Замена водительского удостоверения» или на значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите «Заменить удостоверение»;

укажите причину замены документа;

выберите тип удостоверения — цифровое+пластик;

укажите способ доставки — самовывоз из отделения Укрпочты или доставка курьером по указанному адресу;

укажите контактные данные;

подпишите заявление.

После этого в течение 10 минут вы должны оплатить услугу, иначе заявление аннулируется. Далее — ждите уведомления от Укрпочты или сообщения от курьера.