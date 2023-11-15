Теперь в приложении «Дия» можно заказать доставку водительского удостоверения в отделение Укрпочты или курьером. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В «Дие» теперь можно заказать доставку водительского удостоверения
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С мая в «Дие» можно в несколько кликов подать заявление о замене водительского удостоверения. Услуга доступна для водителей, которые сменили фамилию, желают обменять пластик на цифровой документ, потеряли или повредили водительское или получили временное удостоверение на 2 года и хотят заменить его на постоянное.
После получения услуги новый пластиковый документ нужно забирать в сервисном центре МВД. Теперь доставку нового водительского можно заказать в «Дие» на отделение Укрпочты или курьером по любому удобному адресу.
Как заказать доставку нового водительского удостоверения
Чтобы заказать доставку нового водительского удостоверения в «Дие»:
- авторизуйтесь в приложении;
- выделите меню «Услуги» и нажмите «Замена водительского удостоверения» или на значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите «Заменить удостоверение»;
- укажите причину замены документа;
- выберите тип удостоверения — цифровое+пластик;
- укажите способ доставки — самовывоз из отделения Укрпочты или доставка курьером по указанному адресу;
- укажите контактные данные;
- подпишите заявление.
После этого в течение 10 минут вы должны оплатить услугу, иначе заявление аннулируется. Далее — ждите уведомления от Укрпочты или сообщения от курьера.
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