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15 ноября 2023, 18:35 Читати українською

Около 40% украинцев не работают по специальности — опрос

Около 40% опрашиваемых не работают по специальности: 17% сразу начали карьеру в другой отрасли, 21% сменили сферу позже. Такие результаты показал опрос, проведенный компанией Rakuten Viber.

Около 40% опрашиваемых не работают по специальности: 17% сразу начали карьеру в другой отрасли, 21% сменили сферу позже.
Фото: pixabay.com

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Кроме того, 3% получали второе образование уже по тому направлению, в котором решили работать. В то же время более трети украинцев (34%) работают по специальности и 5% работают в касательной сфере. Остальные 20% пока не работают вообще.

На вопрос «Работаете ли вы по специальности» ответы распределились следующим образом:

  • Да, работаю по специальности — 34%;
  • Сейчас нет, но когда-то работал/-ла — 21%;
  • Сейчас не работаю вообще — 20%;
  • Никогда не работал по специальности, после обучения сразу начал работать в другой отрасли — 17%;
  • Работаю в касательной сфере — 5%;
  • Работаю по другой специальности (получал/-ла второе образование уже по тому направлению, в котором решил/-ла работать) — 3%.

Опрос

Опрос проводился анонимно в онлайн-режиме среди 72 тыс. пользователей мессенджера Viber из Украины.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

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Источник: Минфин
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