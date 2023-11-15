Около 40% опрашиваемых не работают по специальности: 17% сразу начали карьеру в другой отрасли, 21% сменили сферу позже. Такие результаты показал опрос, проведенный компанией Rakuten Viber.
Около 40% украинцев не работают по специальности — опрос
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Кроме того, 3% получали второе образование уже по тому направлению, в котором решили работать. В то же время более трети украинцев (34%) работают по специальности и 5% работают в касательной сфере. Остальные 20% пока не работают вообще.
На вопрос «Работаете ли вы по специальности» ответы распределились следующим образом:
- Да, работаю по специальности — 34%;
- Сейчас нет, но когда-то работал/-ла — 21%;
- Сейчас не работаю вообще — 20%;
- Никогда не работал по специальности, после обучения сразу начал работать в другой отрасли — 17%;
- Работаю в касательной сфере — 5%;
- Работаю по другой специальности (получал/-ла второе образование уже по тому направлению, в котором решил/-ла работать) — 3%.
Опрос
Опрос проводился анонимно в онлайн-режиме среди 72 тыс. пользователей мессенджера Viber из Украины.
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