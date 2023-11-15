Около 40% украинцев не работают по специальности — опрос

Около 40% опрашиваемых не работают по специальности: 17% сразу начали карьеру в другой отрасли, 21% сменили сферу позже. Такие результаты показал опрос, проведенный компанией Rakuten Viber.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кроме того, 3% получали второе образование уже по тому направлению, в котором решили работать. В то же время более трети украинцев (34%) работают по специальности и 5% работают в касательной сфере. Остальные 20% пока не работают вообще.

На вопрос «Работаете ли вы по специальности» ответы распределились следующим образом:

Да, работаю по специальности — 34%;

Сейчас нет, но когда-то работал/-ла — 21%;

Сейчас не работаю вообще — 20%;

Никогда не работал по специальности, после обучения сразу начал работать в другой отрасли — 17%;

Работаю в касательной сфере — 5%;

Работаю по другой специальности (получал/-ла второе образование уже по тому направлению, в котором решил/-ла работать) — 3%.

Опрос

Опрос проводился анонимно в онлайн-режиме среди 72 тыс. пользователей мессенджера Viber из Украины.