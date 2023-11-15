Binance назвала самые перспективные направления в криптовалютах

Криптовалютная биржа Binance опубликовала отчет по венчурным инвестициям в индустрии цифровых активов и назвала сферы, которые привлекли больше всего средств.

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По данным отчета, несмотря на затяжной медвежий рынок, преобладающий на протяжении 2023 года, венчурные фонды продолжили вкладывать деньги в проекты из индустрии криптовалют.

Больше всего средств привлекли проекты, связанные с Web3-играми. За последние четыре квартала инвесторы вложили в эту сферу $645,6 млн. Среди других популярных у венчурных фондов направлений оказались проекты, связанные с проведением платежей, и торговые платформы.



Самыми активными по количеству сделок фондами стали Coinbase Ventures, HashKey Capital, Shima Capital, Polygon Ventures и DWF Labs.Coinbase Ventures направил треть своих инвестиций в компании из сферы децентрализованных финансов (Decentralized Finance — DeFi) и почти 40% — на инфраструктурные проекты.



За последние четыре квартала инвестиции привлекли шесть проектов-единорогов (с оценкой выше $1 млрд). Среди них оказались, в том числе платежный сервис Ramp с оценкой 5,8 млрд, инфраструктурный проект Copper и протокол LayerZero с оценками по $3 млрд каждый.

В конце октября стало известно, что венчурный фонд Andreessen Horowitz (a16z) планирует инвестировать $3,4 млрд в проекты на ранней стадии, в том числе в криптостартапы. Компания планирует начать привлечение средств под инвестиции в конце этого года и надеется закрыть все сделки в первой половине 2024-го.



В июле этого года компания K33 Research опубликовала отчет, в котором рассказала, что венчурное финансирование сегмента Web3 резко сократилось в первом квартале 2023 года, показав падение на 80% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.



По данным сервиса Cryptorank, за девять месяцев 2023 года венчурные инвестиции в криптостартапы составили $6,75 млрд, что на 82% меньше прошлогоднего показателя за тот же период.

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