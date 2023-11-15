Binance назвала самые перспективные направления в криптовалютах

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 ноября 2023, 18:13 Читати українською

Binance назвала самые перспективные направления в криптовалютах

Криптовалютная биржа Binance опубликовала отчет по венчурным инвестициям в индустрии цифровых активов и назвала сферы, которые привлекли больше всего средств.

Криптовалютная биржа Binance опубликовала отчет по венчурным инвестициям в индустрии цифровых активов и назвала сферы, которые привлекли больше всего средств.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПо данным отчета, несмотря на затяжной медвежий рынок, преобладающий на протяжении 2023 года, венчурные фонды продолжили вкладывать деньги в проекты из индустрии криптовалют.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным отчета, несмотря на затяжной медвежий рынок, преобладающий на протяжении 2023 года, венчурные фонды продолжили вкладывать деньги в проекты из индустрии криптовалют.

Больше всего средств привлекли проекты, связанные с Web3-играми. За последние четыре квартала инвесторы вложили в эту сферу $645,6 млн. Среди других популярных у венчурных фондов направлений оказались проекты, связанные с проведением платежей, и торговые платформы.

Самыми активными по количеству сделок фондами стали Coinbase Ventures, HashKey Capital, Shima Capital, Polygon Ventures и DWF Labs.Coinbase Ventures направил треть своих инвестиций в компании из сферы децентрализованных финансов (Decentralized Finance — DeFi) и почти 40% — на инфраструктурные проекты.

За последние четыре квартала инвестиции привлекли шесть проектов-единорогов (с оценкой выше $1 млрд). Среди них оказались, в том числе платежный сервис Ramp с оценкой 5,8 млрд, инфраструктурный проект Copper и протокол LayerZero с оценками по $3 млрд каждый.

В конце октября стало известно, что венчурный фонд Andreessen Horowitz (a16z) планирует инвестировать $3,4 млрд в проекты на ранней стадии, в том числе в криптостартапы. Компания планирует начать привлечение средств под инвестиции в конце этого года и надеется закрыть все сделки в первой половине 2024-го.

В июле этого года компания K33 Research опубликовала отчет, в котором рассказала, что венчурное финансирование сегмента Web3 резко сократилось в первом квартале 2023 года, показав падение на 80% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

По данным сервиса Cryptorank, за девять месяцев 2023 года венчурные инвестиции в криптостартапы составили $6,75 млрд, что на 82% меньше прошлогоднего показателя за тот же период.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

Присоединяйся к нам по этой ссылке !

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами