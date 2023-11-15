Автоматическая фиксация ПДД: С начала года украинцы уплатили штрафы почти на 400 миллионов

С января по октябрь 2023 с помощью комплексов автоматической фиксации ПДД было составлено 2 164 101 постановление. Из них штрафов было уплачено по 1 942 825 постановлениям на сумму 399 807 873 грн (около 90%). Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Где можно узнать факт фиксации нарушения и оплатить штраф

Официальный сайт МВД Украины

Официальное мобильное приложение МВД Украины — «Штрафы ПДД», которое доступно на Android и iOS.

Чатбот «Штрафы ПДД» @ShtrafyPDRbot.

Стоит отметить, что штрафы также можно оплатить в Электронном кабинете водителя.

Напомним, если оплата штрафа произведена в течение 10 дней с момента получения постановления, можно оплатить только 50% от размера штрафа.

«Мобильное приложение „Штрафы ПДД“ особенно пригодится тем водителям, которые пользуются транспортными средствами, которые за ними не зарегистрированы, поскольку после вынесения постановления почтовая отправка придет непосредственно владельцу авто», — отметил Белошицкий.

Также приложения имеют актуальную информацию о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.