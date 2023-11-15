С января по октябрь 2023 с помощью комплексов автоматической фиксации ПДД было составлено 2 164 101 постановление. Из них штрафов было уплачено по 1 942 825 постановлениям на сумму 399 807 873 грн (около 90%). Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
Автоматическая фиксация ПДД: С начала года украинцы уплатили штрафы почти на 400 миллионов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Где можно узнать факт фиксации нарушения и оплатить штраф
- Официальный сайт МВД Украины
- Официальное мобильное приложение МВД Украины — «Штрафы ПДД», которое доступно на Android и iOS.
- Чатбот «Штрафы ПДД» @ShtrafyPDRbot.
Стоит отметить, что штрафы также можно оплатить в Электронном кабинете водителя.
Напомним, если оплата штрафа произведена в течение 10 дней с момента получения постановления, можно оплатить только 50% от размера штрафа.
«Мобильное приложение „Штрафы ПДД“ особенно пригодится тем водителям, которые пользуются транспортными средствами, которые за ними не зарегистрированы, поскольку после вынесения постановления почтовая отправка придет непосредственно владельцу авто», — отметил Белошицкий.
Также приложения имеют актуальную информацию о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.
Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!
Присоединяйся к нам по этой ссылке !
Комментарии - 1
Офіційний сайт МВС України.
Офіційний мобільний застосунок МВС України — «Штрафи ПДР», який доступний на Android та iOS.
Чатбот «Штрафи ПДР» @ShtrafyPDRbot.
Це що, рекламна стаття?
Фінансовий сайт не згадав що відстежування штрафів є у багатьох банківських застосунках. А ще чомусь забута Дія з якою редакція носиться як з писаною торбою.