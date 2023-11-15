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15 ноября 2023, 17:56 Читати українською

Автоматическая фиксация ПДД: С начала года украинцы уплатили штрафы почти на 400 миллионов

С января по октябрь 2023 с помощью комплексов автоматической фиксации ПДД было составлено 2 164 101 постановление. Из них штрафов было уплачено по 1 942 825 постановлениям на сумму 399 807 873 грн (около 90%). Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

С января по октябрь 2023 с помощью комплексов автоматической фиксации ПДД было составлено 2 164 101 постановление.
Фото: freepik.com

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Где можно узнать факт фиксации нарушения и оплатить штраф

  • Официальный сайт МВД Украины
  • Официальное мобильное приложение МВД Украины — «Штрафы ПДД», которое доступно на Android и iOS.
  • Чатбот «Штрафы ПДД» @ShtrafyPDRbot.

Стоит отметить, что штрафы также можно оплатить в Электронном кабинете водителя.

Напомним, если оплата штрафа произведена в течение 10 дней с момента получения постановления, можно оплатить только 50% от размера штрафа.

«Мобильное приложение „Штрафы ПДД“ особенно пригодится тем водителям, которые пользуются транспортными средствами, которые за ними не зарегистрированы, поскольку после вынесения постановления почтовая отправка придет непосредственно владельцу авто», — отметил Белошицкий.

Также приложения имеют актуальную информацию о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
15 ноября 2023, 18:44
#
Де можна дізнатися про факт фіксації порушення і оплатити штраф
Офіційний сайт МВС України.
Офіційний мобільний застосунок МВС України — «Штрафи ПДР», який доступний на Android та iOS.
Чатбот «Штрафи ПДР» @ShtrafyPDRbot.

Це що, рекламна стаття?

Фінансовий сайт не згадав що відстежування штрафів є у багатьох банківських застосунках. А ще чомусь забута Дія з якою редакція носиться як з писаною торбою.
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