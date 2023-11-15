Крупнейшая сталелитейная компания Южной Кореи POSCO собирается принять участие в послевоенном обновлении Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Корейский металлургический гигант примет участие в восстановлении Украины
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«Провели встречу с генеральным директором POSCO Чон Таком и его командой. Компания, остающаяся работать на украинском рынке, заинтересована в дальнейших инвестициях в нашу экономику», — отметил премьер.
Сотрудничество по трем направлениям
Стороны рассмотрели сотрудничество по трем направлениям:
- аграрная промышленность с акцентом на переработке,
- металлургия с использованием зеленых технологий,
- строительство с полным циклом производства материалов на территории Украины.
«Поблагодарил POSCO за то, что они рассматривают Украину как потенциальную страну для инвестиций и развития. Опыт Южной Кореи в послевоенном восстановлении станет полезным для реализации проектов в Украине», — подытожил Шмыгаль.
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Напомним
В начале 2023 года металлургическая компания создала так называемую рабочую группу по восстановлению Украины, сфокусировавшуюся на серии возможных проектов в пяти сферах: сталь, пищевые продукты, вторичное сырье для аккумуляторов, энергетика и инфраструктура.
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