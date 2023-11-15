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15 ноября 2023, 16:04 Читати українською

Корейский металлургический гигант примет участие в восстановлении Украины

Крупнейшая сталелитейная компания Южной Кореи POSCO собирается принять участие в послевоенном обновлении Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Крупнейшая сталелитейная компания Южной Кореи POSCO собирается принять участие в послевоенном обновлении Украины.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Провели встречу с генеральным директором POSCO Чон Таком и его командой. Компания, остающаяся работать на украинском рынке, заинтересована в дальнейших инвестициях в нашу экономику», — отметил премьер.

Сотрудничество по трем направлениям

Стороны рассмотрели сотрудничество по трем направлениям:

  • аграрная промышленность с акцентом на переработке,
  • металлургия с использованием зеленых технологий,
  • строительство с полным циклом производства материалов на территории Украины.

«Поблагодарил POSCO за то, что они рассматривают Украину как потенциальную страну для инвестиций и развития. Опыт Южной Кореи в послевоенном восстановлении станет полезным для реализации проектов в Украине», — подытожил Шмыгаль.

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Напомним

В начале 2023 года металлургическая компания создала так называемую рабочую группу по восстановлению Украины, сфокусировавшуюся на серии возможных проектов в пяти сферах: сталь, пищевые продукты, вторичное сырье для аккумуляторов, энергетика и инфраструктура.

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Источник: Минфин
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