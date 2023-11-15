Под влиянием погодных условий и урагана Эль-Ниньо акции ряда предприятий упали. В частности, это затронуло компании коммунального хозяйства и производителей шоколада, которые резко упали, зато акции страховых компаний взлетели, пишет Business Insider.
Акции страховых компаний взлетели на фоне урагана в США
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Что известно
Феномен урагана Эль-Ниньо теперь представляется рынку более четко, что позволяет предсказать, кто может стать главным победителем и проигравшим.
Так, аналитики Morgan Stanley указали, что экстремальные погодные явления и их эффекты все более распространяются и усиливаются. Эти эффекты могут стать инфляционными в случае еще большего ограничения движения судов через Панамский канал в связи с тем, что в пересохшем канале недостаточно воды, чтобы пропускать столько же судов, сколько раньше.
Акции коммунальных предприятий, химической промышленности, глобальной розничной торговли продуктами питания и производителей шоколада больше всего пострадали из-за погоды в этом году.
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В противовес им акции страховых компаний, а также бразильских производителей сахара и этанола выросли.
Что касается мировых коммунальных услуг, то они остаются пока более или менее без изменений, а акции компаний-операторов грузовых и морских перевозок начали падать. Есть еще ряд акций, на которые потенциально может повлиять погода — это производители сырьевых товаров, таких как оливковое масло, какао и апельсиновый сок. Дело в том, что из-за жары и засухи урожай страдает, и цены на сырье взлетают.
Особенно это касается предпраздничных продаж шоколада, который становится все дороже, тогда как предложение какао бобов сокращается, а цены на какао растут.
Также растут в цене кукуруза, пшеница и сахар, что нанесет ущерб латиноамериканским компаниям по производству продуктов питания и напитков.
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