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15 ноября 2023, 15:43 Читати українською

Акции страховых компаний взлетели на фоне урагана в США

Под влиянием погодных условий и урагана Эль-Ниньо акции ряда предприятий упали. В частности, это затронуло компании коммунального хозяйства и производителей шоколада, которые резко упали, зато акции страховых компаний взлетели, пишет Business Insider.

Под влиянием погодных условий и урагана Эль-Ниньо акции ряда предприятий упали.
Фото:aa.com.tr

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Что известно

Феномен урагана Эль-Ниньо теперь представляется рынку более четко, что позволяет предсказать, кто может стать главным победителем и проигравшим.

Так, аналитики Morgan Stanley указали, что экстремальные погодные явления и их эффекты все более распространяются и усиливаются. Эти эффекты могут стать инфляционными в случае еще большего ограничения движения судов через Панамский канал в связи с тем, что в пересохшем канале недостаточно воды, чтобы пропускать столько же судов, сколько раньше.

Акции коммунальных предприятий, химической промышленности, глобальной розничной торговли продуктами питания и производителей шоколада больше всего пострадали из-за погоды в этом году.

Читайте: Фондовый рынок в США вырос после выхода данных по инфляции

В противовес им акции страховых компаний, а также бразильских производителей сахара и этанола выросли.

Что касается мировых коммунальных услуг, то они остаются пока более или менее без изменений, а акции компаний-операторов грузовых и морских перевозок начали падать. Есть еще ряд акций, на которые потенциально может повлиять погода — это производители сырьевых товаров, таких как оливковое масло, какао и апельсиновый сок. Дело в том, что из-за жары и засухи урожай страдает, и цены на сырье взлетают.

Особенно это касается предпраздничных продаж шоколада, который становится все дороже, тогда как предложение какао бобов сокращается, а цены на какао растут.

Также растут в цене кукуруза, пшеница и сахар, что нанесет ущерб латиноамериканским компаниям по производству продуктов питания и напитков.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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