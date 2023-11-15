Фондовый рынок в США вырос после выхода данных по инфляции

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Рост фондового рынка

К 09:42 по восточному времени (14:42 по Гринвичу) индекс Dow Jones вырос на 365 пунктов, или на 1,1%, индекс S&P 500 — на 1,6%, а индекс NASDAQ Composite — на 2,1%.

Основные индексы на Уолл-стрит в понедельник закрылись разнонаправленно в ходе сдержанных торгов в начале новой недели. Состоящий из 30 акций Dow прибавил 0,2%, в то время как базовый индекс S&P снизился на 0,1%, а технологический Nasdaq — на 0,2%.

Рост последовал за публикацией данных о том, что базовая инфляция в США в октябре замедлилась больше, чем ожидалось, что стало стимулом для чиновников Федеральной резервной системы, стремящихся сдержать ценовое давление в крупнейшей экономике мира.

Индекс потребительских цен в октябре вырос на 3,2% в годовом исчислении, замедлившись по сравнению с 3,7% в сентябре. Это было первое снижение показателя за последние 3 месяца. В месячном исчислении показатель не изменился по сравнению с ростом на 0,4% в сентябре.

Экономисты прогнозировали рост на 3,3% в годовом исчислении и на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Заявление Пауэлла

На прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что дальнейшее повышение процентной ставки все еще возможно, поскольку центральный банк пытается вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, однако рынок по-прежнему ожидает, что ФРС останется в стороне на последнем в этом году заседании, поскольку инфляционное давление демонстрирует признаки охлаждения.

Такой результат побудил инвесторов предположить, что следующим шагом ФРС может стать снижение ставки в следующем году.

Что касается корпоративной стороны уравнения, то розничные компании активно публикуют отчеты о доходах.

Компания Home Depot сообщила о меньшем, чем ожидалось, снижении сопоставимых продаж в третьем квартале на 3,1%, поскольку покупатели занялись более скромными проектами и ремонтом дома. Компания также проявила осторожность в отношении ближайших месяцев, поскольку сузила свой прогноз на весь год, ожидая теперь снижения продаж на 3−4% по сравнению с предыдущим годом, тогда как ранее ожидалось снижение на 2−5%. Акции компании выросли на 4,9%.

Target представит свои результаты в среду, а Walmart и Macy’s — в четверг.

Как изменились цены на нефть

Цены на нефть выросли во вторник после того, как Международное энергетическое агентство повысило прогнозы роста спроса на нефть в этом и следующем году, несмотря на предстоящие экономические риски.

В своем ежемесячном отчете МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году с 2,3 млн до 2,4 млн баррелей в день и с 880 тыс. до 930 тыс. баррелей в день в 2024 году.

При этом агентство осторожно указало на ожидаемое замедление экономического роста почти во всех ведущих странах в следующем году, но отметило, что его ожидания подкрепляются надеждами на снижение процентной ставки и недавним падением цен на нефть.

Организация стран-экспортеров нефти также несколько повысила свой прогноз роста мирового спроса на нефть на 2023 год в своем ежемесячном отчете, опубликованном в понедельник.