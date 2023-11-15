Фонд Bridgewater Associates, основанный легендарным инвестором Рэем Далио, представил результаты деятельности в третьем квартале 2023 года. Один из крупнейших в мире хедж-фондов зашел в акции полупроводниковых компаний NVIDIA, Broadcom, Netflix и снизил долю в Johnson & Johnson. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Фонд Далио купил акции NVIDIA и Netflix и снизил долю в Johnson & Johnson
Что известно
По данным сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов США, наибольшую долю в портфеле Bridgewater Associates по состоянию на 30 сентября 2023 года занимали бумаги биржевого фонда iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (5,52% от портфеля).
Также большую долю в портфеле фонда имели акции бумаги инвестиционного фонда iShares Core S&P 500 ETF (5,31%) и акции Procter & Gamble (4,23%). Общая стоимость инвестпортфеля фонда на конец третьего квартала составляла чуть менее $16,55 млрд, на топ-10 бумаг приходилось 30,76%. Всего в портфеле было 742 наименования.
Новые позиции в портфеле Bridgewater Associates
Bridgewater Associates открыл позиции в 130 акциях. Самые крупные покупки — бумаги чипмейкеров Broadcom и NVIDIA, а также стримингового сервиса Netflix.
В минувшем квартале фонд приобрел более 54,04 тыс. акций Broadcom, при средней цене покупки $866,82 на акцию общая стоимость пакета составила $44,84 млн.
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Bridgewater Associates также купил 48,11 тыс. акций NVIDIA, стоимость которых можно оценить в $21,54 млн при средней цене покупки $448,03 за бумагу.
Что касается Netflix, то в третьем квартале фонд купил 94,95 тыс. акций этой компании. При средней цене покупки $423,91 на акцию общая стоимость пакета составила $40,25 млн.
Также фонд зашел в акции инвесткомпании Apollo Global Management, игровой студии Electronic Arts, нефтесервисной компании Baker Hughes, медиакомпании Thomson Reuters и ряда других.
От каких бумаг хедж-фонд полностью избавился
По результатам третьего квартала Bridgewater Associates полностью закрыл 88 позиций. В частности, фонд продал акции американской агрохимической компании Corteva, игровой студии Activision Blizzard, чипмейкеров TSMC, Micron и Texas Instruments, а также бумаги ряда других компаний. Помимо этого, фонд избавился от бумаг биржевого фонда на золото iShares Gold Trust.
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