Фонд Далио купил акции NVIDIA и Netflix и снизил долю в Johnson & Johnson

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Что известно

По данным сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов США, наибольшую долю в портфеле Bridgewater Associates по состоянию на 30 сентября 2023 года занимали бумаги биржевого фонда iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (5,52% от портфеля).

Также большую долю в портфеле фонда имели акции бумаги инвестиционного фонда iShares Core S&P 500 ETF (5,31%) и акции Procter & Gamble (4,23%). Общая стоимость инвестпортфеля фонда на конец третьего квартала составляла чуть менее $16,55 млрд, на топ-10 бумаг приходилось 30,76%. Всего в портфеле было 742 наименования.

Новые позиции в портфеле Bridgewater Associates

Bridgewater Associates открыл позиции в 130 акциях. Самые крупные покупки — бумаги чипмейкеров Broadcom и NVIDIA, а также стримингового сервиса Netflix. В минувшем квартале фонд приобрел более 54,04 тыс. акций Broadcom, при средней цене покупки $866,82 на акцию общая стоимость пакета составила $44,84 млн. Читайте: Рэй Далио: миллиардер, желающий заменить себя искусственным интеллектом

Bridgewater Associates также купил 48,11 тыс. акций NVIDIA, стоимость которых можно оценить в $21,54 млн при средней цене покупки $448,03 за бумагу.

Что касается Netflix, то в третьем квартале фонд купил 94,95 тыс. акций этой компании. При средней цене покупки $423,91 на акцию общая стоимость пакета составила $40,25 млн.