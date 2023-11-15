Курс валют на 15 ноября: Евро в обменниках подорожал на 20 копеек

В среду, 15 ноября, на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 15 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 5 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже. Курс евро в покупке прибавил 15 копеек, а в продаже 20 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,35−37,85 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−37,90, евро — 40,50−40,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,30−36,32 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,48−39,48 грн/евро.

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