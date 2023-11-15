Болгария начала взимать дополнительный налог на транзит российского газа

Налог, вступивший в силу с середины октября, призван увеличить доходы и ограничить возможности россии финансировать войну против Украины.

►Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Сможет ли Софья достичь этих целей, пока неизвестно. Венгрия, которая зависит от транзитируемого через Болгарию российского газа, заявила, что эта мера является незаконной, и требует, чтобы Европейский Союз провел расследование. Сербия и Северная Македония также выразили обеспокоенность.

Болгария ввела налог на транзит российского газа в ЕС

Российский энергетический монополист «Газпром» не сообщил, намерен ли он платить, что ставит под сомнение эффективность этого мероприятия.

«Будем надеяться, что это произойдет, — заявил Васильев журналистам на прошлой неделе, говоря о потенциальных выплатах „Газпрому“. — Давайте не будем спекулировать».

Напомним

В прошлом году россия отключила газ для внутренних поставок Болгарии после того, как балканская страна отказалась платить за топливо в рублях, чего москва требовала после начала войны. Однако Болгария остается ключевым маршрутом транзита российского газа в регион.