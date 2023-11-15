Правительство изменило порядок предоставления жилищных субсидий

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Что изменилось

«Предоставлена Пенсионному фонду возможность назначать жилищные субсидии гражданам по декларативному принципу на указанный в упрощенном заявлении о назначении и предоставлении жилищной субсидии адрес домохозяйства», — отметил Мельничук.

Также изменена логика идентификации перечня имеющихся жилищно-коммунальных услуг по адресу домохозяйства, когда сопоставление адресов потенциальных/фактических получателей жилищных субсидий будет осуществляться Пенсионным фондом, а не их поставщиками/исполнителями.

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Кроме того, предусмотрена возможность продления срока рассмотрения упрощенного заявления, поданного заявителем, на 10 рабочих дней в случае выявления фактов, требующих дополнительной проверки.