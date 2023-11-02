Курс валют на вечер 2 нобяря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 12 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже.

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Валюта Открытие 2 ноября Закрытие 2 ноября Изменения доллар 36,35/36,37 36,23/36,25 12/12 евро 38,54/38,56 38,56/38,57 2/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,45−37,94 грн. Евро покупают за 39,80 грн, а продают за 40,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,80−37,83, евро — 40,10−40,20 грн.

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