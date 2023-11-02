Отмена моратория на налоговые проверки будет отложена до 1 декабря

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг, 2 ноября, одобрил законопроект № 10016-д об отмене моратория на налоговые проверки до второго чтения. Об этом сообщил первый заместитель комитета Ярослав Железняк.

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Что известно

«Принятие законопроекта — это одно из последних требований МВФ для решения по траншу. Сейчас этот текст должен быть принят партнерами», — пояснил Железняк.

По его словам, в текст законопроекта ко второму чтению в Раде внесены два изменения:

срок возврата документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря;

мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.

Эти поправки поддержали 18 членов финкомитета, четверо — воздержались.

Напомним

В июне Верховная Рада отчасти сняла мораторий на налоговые проверки, но этого оказалось недостаточно. В сентябре Кабинет министров одобрил законопроект о полной отмене моратория, но затем с МВФ удалось договориться, что он останется частичным, но будет расширен.

17 октября 2023 года Рада проголосовала в первом чтении законопроект № 10016-д об отмене моратория на налоговые проверки с 1 ноября.