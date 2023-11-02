В Латвии на законодательном уровне запретили авто с российскими номерами

В четверг, 2 ноября, Сейм Латвии принял поправки к закону «О дорожном сообщении», фактически запрещающие в Латвии пользоваться автомобилями, зарегистрированными в россии. Об этом сообщает Delfi.

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Как требует новый закон, владелец автомобиля с номерами россии должен перерегистрировать его в Латвии или вывезти за пределы страны не позднее 14 февраля 2024 года.

После этой даты зарегистрированные в россии автомобили смогут передвигаться по Латвии только транзитом (от границы к границе) в течение 24 часов и только один раз. При этом владелец автомобиля будет обязан заранее предоставить информацию о нем.

Транспортные средства, владельцы которых нарушат этот закон, будут конфискованы. Планируется, что такие автомобили будут переданы Украине как помощь в борьбе с государством-агрессором.

Изменения законодательства опираются на разъяснение Еврокомиссии о том, что санкции, введенные ЕС против россии, распространяются и на зарегистрированный в рф личный транспорт граждан россии.

Напомним

Страны Балтии полностью запретили въезд автомобилей с российскими номерами с 13 сентября.

В феврале 2023 года парламент Латвии принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие возможность безвозмездной передачи принадлежащих государству транспортных средств в собственность Украины для поддержки украинского общества.

На нужды Украины также передаются автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей.