Ощадбанк запускает новые услуги эквайринга

Пополнение карт через собственную POS-терминальную сеть — такую инновационную услугу ввел Ощадбанк для клиентов. Об этом говорится в сообщении банка.

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Что это значит

Торговые сети могут отныне обратиться в банк, чтобы подключить этот сервис, и предложить своим покупателям не только снимать наличные деньги на кассах, но и наоборот — обналичивать карточные счета. Это позволит избегать большого объема наличных средств «на руках», а также продвигать cashless-технологии в стране.

Еще одной безналичной технологией Ощадбанка является приложение ОщадPAY — POS-терминал и кассовый аппарат в смартфоне. Более 1,9 млн трансакций на сумму свыше 1,5 млрд грн — такой объем платежей 7 тысяч пользователей этого сервиса совершили за 10 месяцев 2023 года. Это столько же, сколько за весь прошлый год.