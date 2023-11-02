ЕИБ выделит Украине деньги на два проекта восстановления

На что пойдут деньги

В министерстве отмечают, что средства будут распределены на два проекта. Первый — Ukraine Recovery III FL (250 млн евро, первый транш — 100 млн евро). Денежные средства будут направлены на финансирование критически важной социальной и городской инфраструктуры.

Речь идет о восстановлении инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии, и строительстве новой базовой инфраструктуры для обеспечения достойных условий жизни для перемещенных лиц и принимающих общин.

Второй — Ukraine Water Recovery FL (200 млн евро, первый транш — 100 млн евро). Средства в рамках этого проекта будут направлены на финансирование инвестиций в критически важную водную инфраструктуру в районах, непосредственно пострадавших от войны или в которых проживает значительное количество ВПЛ. Речь идет о восстановлении водоснабжения и водоотвода, включая меры, направленные на преодоление последствий разрушения Каховской дамбы.

«Деньги от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) выделяются в рамках сотрудничества с Украиной, принципы которой заложены в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном 21 июня 2023 года в Лондоне на полях конференции URC 2023. Меморандумом предусмотрено выделение в общей сложности около 840 млн евро кредитных средств на реализацию приоритетных проектов возобновления инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

При условии окончательного утверждения Советом директоров ЕИБ и Комитетом доноров EU4U первые транши в размере 100 млн евро будут подписаны до конца этого года.