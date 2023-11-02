Со спецсчета НБУ на нужды обороны перечислили почти 30 миллиардов

С начала полномасштабной войны со специального счета, открывшегося Национальным банком Украины, на нужды обороны перечислили почти 30 млрд грн, из них в октябре — более 19 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Средства на оборону

В целом с начала большой войны со спецсчета на нужды обороны НБУ перечислил:

Национальной гвардии Украины — более 1,4 млрд грн;

Национальной полиции Украины — всего 1,65 млрд грн;

Министерству обороны Украины — более 19,72 млрд грн;

Государственная пограничная служба Украины — всего 1 млрд грн;

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины — более 5,4 млрд грн;

Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям — более 133,7 млн грн.;

СНБО Украины — 40,5 млн грн;

Государственной специальной службе транспорта — более 207,5 млн грн;

Службе безопасности Украины — более 318,2 млн грн.

На 1 ноября 2023 г. остаток средств на спецсчете составляет почти 1,3 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 232 млн грн. Всего с начала войны на спецсчет поступило более 31 млрд грн в эквиваленте.

Средства перечислялись как гражданами и предприятиями Украины, так и международным сообществом. Из-за границы в иностранных валютах поступило почти 12,5 млрд грн в эквиваленте.