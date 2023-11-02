AMD представила отчет за июль-сентябрь

Компанія AMD повідомила, що за третій квартал 2023 року вторгувала $5,8 мільярда (зростання на 4% річних). Підсумковий показник на 1,7% перевершив аналітичний прогноз. Прибуток, розмитий на одиничний цінний папір, піднявся на 20% рік до року, що на 3,5% вище за усереднені експертні оцінки. Після того, як торговельну сесію 1 листопада було закрито, котирування фірми впали на 2,5% на тлі помірних прогнозів менеджерів на жовтень-грудень. Про це повідомляють аналітики LBLV .

AMD змогла наростити виторг завдяки відновленню попиту в області ЦП. У компанії чотири основні сегменти бізнесу, та перевищення прогнозів аналітиків по доходах в липні-вересні отримав лише той, що займається CPU для серверів і персональних комп'ютерів (завдяки продажам Ryzen 7000). Цей сегмент приніс AMD 25% сукупних квартальних доходів. Зростання його виторгу досягло 42% рік до року, до $1,5 мільярда, що перевищує аналітичні очікування на 18%.

Ринкові гравці найактивніше стежили за збутом продукції, пов'язаної із дата-центрами. Вони забезпечили AMD 28% квартального виторгу ($1,6 мільярда, що на 0,7% нижче, ніж рік тому). Пов'язаний із відеоіграми сегмент (продаж графічних процесорів для персональних комп'ютерів та консолей) забезпечив 26% вторгованих за липень-вересень коштів. Тут доходи впали на 8% річних і виявилися на 2% гіршими, ніж прогнозували аналітики.

На продаж інших рішень припав 21% виторгу AMD. У минулому кварталі цей показник просів на 4,6% порівняно з минулим роком і виявився нижчим за очікування експертів на 6%.

Оцінка квартальних показників AMD має нейтральний характер

Скоригована валова маржа компанії минулого кварталу зросла на 1 процентний пункт рік до року. Водночас операційна рентабельність AMD знизилася на 1 процентний пункт проти 2022 року, до 22% EBITDA. Скорочення рентабельності на 12 процентних пунктів згладили аналогічний підйом у сфері чипів для ПК та підвищення рентабельності сфери відеоігор на 5 процентних пунктів.

Збільшення попиту на ринку персональних комп'ютерів дало AMD можливість значно збільшити виторг у цій сфері бізнесу. Це найбільш позитивний момент у її квартальному звіті.

На котирування фірми тиснуть помірні результати інших підрозділів (насамперед продаж товарів для дата-центрів). Цей сегмент AMD найменше залежить від циклів. Протягом минулих кварталів саме він допомагав згладжувати просідання попиту, зазначають у LBLV.

Очікування менеджерів AMD на жовтень-грудень виявилися слабшими за прогнози на тлі низького попиту у сферах відеоігор та інших рішень (вони забезпечили компанії 47% виторгу в минулому кварталі). Передбачуваний драйвер зростання, який може з'явитися незабаром, пов'язаний з MI300, розробленою для дата-центрів. Аналітики чекають, що його продажі у 2024-му принесуть близько $2 мільярдів виторгу, що становитиме близько 10% від загального показника.

Максим Соколов, фінансовий аналітик LBLV