Международный арбитражный суд в Гааге полностью удовлетворил иск компании ДТЭК против россии по поводу захваченных активов в незаконно аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба компании.
ДТЭК выиграл суд на $267 млн против россии по крымским активам
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
Арбитраж присудил россии выплатить украинской компании компенсацию убытков в размере $267 млн, включающую проценты и судебные расходы на дату решения. Начисление процентов будет продолжаться вплоть до момента полной уплаты всей суммы убытков.
Судебный процесс по иску «ДТЭК Крымэнерго» против россии продолжался с 2017 года.
Отмечается, что арбитражное решение подлежит принудительному исполнению в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года.
«ДТЭК планирует безотлагательно инициировать процесс признания и допуска к исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы россии», — подчеркнули в компании.
Предыстория
Как напомнили в пресс-службе, в незаконную аннексию Крыма ДТЭК владел энергораспределительной и энергоснабжающей компанией «ДТЭК Крымэнерго».
Оккупационные власти отобрали контроль над активами компании после оккупации Крыма в 2014 году.
Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от «Минфина» — «Жить на проценты».
Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!
Присоединяйся к нам по этой ссылке !
Комментарии - 2