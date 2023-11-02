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2 ноября 2023, 14:02 Читати українською

ДТЭК выиграл суд на $267 млн против россии по крымским активам

Международный арбитражный суд в Гааге полностью удовлетворил иск компании ДТЭК против россии по поводу захваченных активов в незаконно аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Международный арбитражный суд в Гааге полностью удовлетворил иск компании ДТЭК против россии по поводу захваченных активов в незаконно аннексированном Крыму.

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Подробности

Арбитраж присудил россии выплатить украинской компании компенсацию убытков в размере $267 млн, включающую проценты и судебные расходы на дату решения. Начисление процентов будет продолжаться вплоть до момента полной уплаты всей суммы убытков.

Судебный процесс по иску «ДТЭК Крымэнерго» против россии продолжался с 2017 года.

Отмечается, что арбитражное решение подлежит принудительному исполнению в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года.

«ДТЭК планирует безотлагательно инициировать процесс признания и допуска к исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы россии», — подчеркнули в компании.

Предыстория

Как напомнили в пресс-службе, в незаконную аннексию Крыма ДТЭК владел энергораспределительной и энергоснабжающей компанией «ДТЭК Крымэнерго».

Оккупационные власти отобрали контроль над активами компании после оккупации Крыма в 2014 году.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
youknow
youknow
2 ноября 2023, 14:06
#
Головне щоб швиденько виплатили
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
2 ноября 2023, 15:08
#
Супер
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