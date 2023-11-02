Фонд госимущества в октябре привлек на приватизационных аукционах 372 миллиона

Фонд государственного имущества Украины в октябре провел 39 приватизационных аукционов, на которых продал активы на 372 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

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В октябре ФГИ удалось провести 39 онлайн-аукционов по приватизации, стартовая стоимость объектов в ходе прозрачной конкуренции выросла в 1,4 раза. Среди предложений были единые имущественные комплексы, складские и производственные помещения, админздания и ветбольницы.

Всего в торгах приняли участие 244 предпринимателя, в среднем за каждый лот соревновалось более 6 участников.

Самые дорогие активы октября

Единый имущественный комплекс государственного предприятия «Волыньторф»: стартовая стоимость — 190,2 млн грн, победная — 212,2 млн грн;

Складское помещение в Киеве: стартовая стоимость — 9,4 млн грн, победная — 35 млн грн;

Государственный институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Кривбасспроект»: стартовая стоимость — 28,9 млн грн, победная — 32,8 млн грн;

Хмельницкое протезно-ортопедическое предприятие: стартовая стоимость — 24,7 млн грн, победная — 32 млн грн;

Цеха переработки древесины на Волыни: стартовая стоимость — 2,1 млн грн, победная — 20 млн грн.

На ноябрь уже запланировано проведение полусотни онлайн-аукционов по приватизации, суммарно стартовая стоимость всех лотов составляет около 133 млн гривен.