Объемы покупки населением Украины валюты в октябре превысили объемы ее продаж на $739,4 млн, что на 66,4% больше сентябрьского показателя и в пять — августовского. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передает Интерфакс-Украина.
Чистая покупка валюты украинцами в октябре достигла $739,4 млн. Это самый большой показатель с февраля 2014 года
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Рост покупки
Отмечается, что последний раз население в таких объемах пополняло свои запасы наличной валюты в феврале 2014 года и несколько месяцев до этого.
В октябре такой результат обеспечил как рост чистой покупки наличной валюты вдвое к сентябрю — до $380,1 млн, так и безналичной на 37,4% — до $359,3 млн.
По данным Нацбанка, объем продаж населением безналичной валюты в октябре снизился до $221,5 млн с $223,7 млн в сентябре, тогда как объем покупки подскочил с $485,3 млн до $580,3 млн.
Видео: Решение ФРС: Как это отразится на долларовых депозитах, ОВГЗ и курсе валют в Украине
На наличном рынке в октябре покупка выросла — с $1,54 млрд до $1,74 млрд, в то время как продажи увеличились незначительно: с $1,36 млрд до $1,368 млрд.
Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от «Минфина» — «Жить на проценты».
Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!
Присоединяйся к нам по этой ссылке !
Комментарии