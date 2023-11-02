Чистая покупка валюты украинцами в октябре достигла $739,4 млн. Это самый большой показатель с февраля 2014 года

Объемы покупки населением Украины валюты в октябре превысили объемы ее продаж на $739,4 млн, что на 66,4% больше сентябрьского показателя и в пять — августовского. Об этом свидетельствуют данные Национального банка , передает Интерфакс-Украина.

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Рост покупки

Отмечается, что последний раз население в таких объемах пополняло свои запасы наличной валюты в феврале 2014 года и несколько месяцев до этого.



В октябре такой результат обеспечил как рост чистой покупки наличной валюты вдвое к сентябрю — до $380,1 млн, так и безналичной на 37,4% — до $359,3 млн.



По данным Нацбанка, объем продаж населением безналичной валюты в октябре снизился до $221,5 млн с $223,7 млн в сентябре, тогда как объем покупки подскочил с $485,3 млн до $580,3 млн.

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На наличном рынке в октябре покупка выросла — с $1,54 млрд до $1,74 млрд, в то время как продажи увеличились незначительно: с $1,36 млрд до $1,368 млрд.