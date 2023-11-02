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2 ноября 2023, 11:38 Читати українською

Украина внесла швейцарскую Nestle в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны.

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Что известно

«Швейцарская корпорация Nestle является одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире, ведет бизнес в 187 странах мира. Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в России, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу», — отметили в агентстве.

В НАПК напомнили о том, что Nestle производит растворимый кофе, минеральные воды, шоколад, мороженое, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных и другие товары. Во всем мире в линию продукции компании входит более 2000 брендов — от легендарных и всемирно известных до популярных локальных торговых марок. Основные торговые марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие. По состоянию на начало 2022 швейцарская корпорация имела в россии семь фабрик.

«Несмотря на то, что прибыль от российского рынка составляет лишь чуть более 2% от деятельности всего Nestle, компания до сих пор не решилась выйти с рынка государства-террориста. В Nestle объясняют это необходимостью обеспечения населения россии товарами первой необходимости, а также заботой о своих российских сотрудниках. В Nestle в россии работает более 7000 сотрудников. Это является существенной поддержкой для экономики государства-террориста», — отметили в НАПК.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину в компании заявили о приостановлении экспорта и импорта в россию, за исключением товаров первой необходимости.

Однако полки российских магазинов до сих пор переполнены их продукцией. Среди доступных продуктов: завтраки Bystrow, супы и бульонные кубики Maggi, корм для животных Purina, шоколадные батончики, кофе Nespresso", — подчеркнули в НАПК.

Напомним

27 октября Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло итальянскую группу компаний Camozzi в перечень международных спонсоров войны.

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Источник: Минфин
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