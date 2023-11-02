Стоимость земли в Украине с начала года выросла на 10,4%

Средневзвешенная цена на землю в Украине по итогам января-сентября 2023 г. выросла на 10,4% — до 38,5 тыс. грн/га. Об этом говорится в отчете о состоянии рынка земель в Украине, подготовленном экспертами Киевской школы экономики, пишет Интерфакс-Украина.

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Какая стоимость земли

Аналитики отметили, что в Украине 31,1 млн га земли находится в частной собственности, поэтому рост цены на 10,4% равняется увеличению капитализации рынка сельхозземель на 115,1 млрд грн, что соответствует примерно десятой части доходов общего фонда бюджета страны в 2023 году.

«В сентябре 2023 года средневзвешенная цена одного гектара всех сельхозземель составила 38,45 тыс. грн. При этом средневзвешенная цена на землю с целевым назначением „для ведения товарного сельскохозяйственного производства“ была выше средней и составила 39 тыс. грн/га. Это означает, что „товарные“ земли ценятся рынком несколько больше, чем другие виды сельскохозяйственных земель в Украине», — говорится в исследовании.

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