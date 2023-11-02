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2 ноября 2023, 10:16 Читати українською

Стоимость земли в Украине с начала года выросла на 10,4%

Средневзвешенная цена на землю в Украине по итогам января-сентября 2023 г. выросла на 10,4% — до 38,5 тыс. грн/га. Об этом говорится в отчете о состоянии рынка земель в Украине, подготовленном экспертами Киевской школы экономики, пишет Интерфакс-Украина.

Средневзвешенная цена на землю в Украине по итогам января-сентября 2023 г.
Фото:depositphotos

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Какая стоимость земли

Аналитики отметили, что в Украине 31,1 млн га земли находится в частной собственности, поэтому рост цены на 10,4% равняется увеличению капитализации рынка сельхозземель на 115,1 млрд грн, что соответствует примерно десятой части доходов общего фонда бюджета страны в 2023 году.

«В сентябре 2023 года средневзвешенная цена одного гектара всех сельхозземель составила 38,45 тыс. грн. При этом средневзвешенная цена на землю с целевым назначением „для ведения товарного сельскохозяйственного производства“ была выше средней и составила 39 тыс. грн/га. Это означает, что „товарные“ земли ценятся рынком несколько больше, чем другие виды сельскохозяйственных земель в Украине», — говорится в исследовании.

Читайте: С нового года с/х земли смогут покупать украинские компании: как это повлияет на цены

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Где самая дорогая земля

По информации экспертов KSE, самые высокие цены на земельные участки сельхозназначения наблюдаются в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Киевской и Полтавской областях. Самые низкие — на территориях, охваченных боевыми действиями, а также во фронтовых областях.

Согласно исследованию, в третьем квартале 2023 года было сделано 21,4 тыс. транзакций купли-продажи участков сельскохозяйственного назначения площадью 43,5 тыс. га, что незначительно отличается от показателей второго квартала, когда при идентичном количестве договоров купли-продажи было реализовано 44 тыс. га сельхозугодий.

В то же время во втором и третьем кварталах 2023 года рынок земли был значительно активнее, чем в первом квартале, когда было заключено 15,7 тыс. сделок совокупной площадью 32 тыс. га.

В четвертом квартале рынок земли может еще больше возрасти, ведь по завершении жатвы и высвобождения дополнительных ресурсов для покупки земли ожидается активизация покупателей и увеличение спроса на покупку земельных участков, прогнозируют в KSE.

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Источник: Минфин
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