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2 ноября 2023, 9:51 Читати українською

Рынки растут после решения ФРС: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos

Американские индексы растут третий день подряд

S&P 500 прибавил 1,1%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 1,6%, а индекс Dow Jones вырос на 0,7%.

Уолл-Стрит с оптимизмом встретила решение Федеральной резервной системы США сохранить процентные ставки на текущем уровне (в диапазоне 5,25—5,5%).

Тем не менее председатель ФРС США Джером Пауэлл не исключил дальнейшего повышения ставок, отметив, что американский регулятор будет рассматривать этот вопрос каждое последующее заседание.

Рынки Азии растут вслед за Уолл-Стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 1,7%, японский Nikkei прибавил примерно 1%, южнокорейский Kospi увеличился на 1,6%, сингапурский STI подорожал на 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,1% и 1,1% соответственно.

Все из-за решения ФРС США оставить процентные ставки без изменений.

Компьютеры стали инвестировать лучше людей

По данным Goldman Sachs, в октябре инвестиционные компании, которые инвестировали в акции с применением компьютерных программ, показали наилучшие результаты.

По итогам прошлого месяца инвестиционные стратегии хедж-фондов с использованием компьютерных технологий в среднем показали прибыль около 5% против среднего результата 0,7% у стратегий без использования компьютеров.

Между тем в Goldman Sachs также отметили, что хедж-фонды, использующие компьютерные программы, в октябре больше продавали акций, чем покупали. Такая же тенденция наблюдалась в течение двух предыдущих месяцев.

Кроме этого, в октябре управляющие хедж-фондами делали ставку на то, что акции американских энергетических компаний, представителей финансовой отрасли, потребительского сектора и информационных технологий будут снижаться.

Disney выкупит оставшуюся долю Hulu у Comcast за $8,6 млрд

В среду руководство Disney заявило, что сделка, вероятно, будет заключена уже к 1 декабря.

После приобретения оставшихся 33% акций стримингового сервиса компания Disney сможет включить Hulu в свой собственный потоковый сервис Disney+, замечает BBC News.

В настоящее время у Hulu около 48,3 млн подписчиков по всему миру по сравнению с 146,1 млн у Disney+.

Ранее, в августе этого года, глава Disney Боб Айгер заявил, что компания движется к созданию стримингового суперприложения в США, в котором она могла бы объединять контент различных брендов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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