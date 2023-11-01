К 2027 году мировой рынок ПО на основе искусственного интеллекта достигнет $251 миллиарда — IDC

Мировой рынок программного обеспечения для искусственного интеллекта (ИИ) вырастет с $64 млрд в 2022 году до почти $251 млрд в 2027 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 31,4%, прогнозирует исследовательская организация International Data Corporation (IDC).

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Прогноз включает в себя ИИ-платформы, приложения, ПО для системных сред, а также ПО для разработки и внедрения приложений, но не включает в себя платформы и приложения в сфере генеративного ИИ, то есть создающего контент.

Выручка в этой сфере в 2027 году, как ожидается, составит дополнительные $28,3 млрд.

Приложения являются самой большой категорией программного обеспечения на ИИ — на них приходится примерно треть всего рынка.

По прогнозам аналитиков IDC, среднегодовые темпы роста в этой категории в 2023—2027 годах составят 21,1%. Выручка в сегменте ИИ-платформ будет увеличиваться в среднем на 35,8% в год.