К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 8 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 1 нобяря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 1 ноября
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Закрытие 1 ноября
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Изменения
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36,24/36,26
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36,35/36,37
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11/11
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38,29/38,30
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38,37/38,38
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8/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,45−37,95 грн. Евро покупают за 39,80 грн, а продают за 40,40 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,83−37,85, евро — 40,10−40,20 грн.
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