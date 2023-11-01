Курс валют на вечер 1 нобяря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 8 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 1 ноября Закрытие 1 ноября Изменения доллар 36,24/36,26 36,35/36,37 11/11 евро 38,29/38,30 38,37/38,38 8/8

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,45−37,95 грн. Евро покупают за 39,80 грн, а продают за 40,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,83−37,85, евро — 40,10−40,20 грн.

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