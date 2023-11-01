От $47 миллиардов до банкротства: Акции американского стартапа WeWork упали на 96%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 ноября 2023, 18:42 Читати українською

От $47 миллиардов до банкротства: Акции американского стартапа WeWork упали на 96%

Американская сеть коворкингов WeWork оказалась на грани банкротства и собирается объявить об этом уже на следующей неделе, сообщает The Wall Street Jornal.

Американская сеть коворкингов WeWork оказалась на грани банкротства и собирается объявить об этом уже на следующей неделе, сообщает The Wall Street Jornal.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДо этого компания считалась одним из самых успешных «единорогов», достигнув фантастической отметки в $47 млрд, но после скандалов вокруг бывшего главы Адама Ньюмана акции компании упали примерно на 96%.
Фото: wikipedia.org

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

До этого компания считалась одним из самых успешных «единорогов», достигнув фантастической отметки в $47 млрд, но после скандалов вокруг бывшего главы Адама Ньюмана акции компании упали примерно на 96%. В настоящее время WeWork имеет рыночную капитализацию примерно в $121 млн.

По данным Reuters, на фоне новостей о банкротстве акции компании в среду, 1 ноября, обвалились почти на 50%.

WeWork был основан в 2010 году в Нью-Йорке. Компания стремительно развивалась до 2019 года, когда впервые попыталась выйти на биржу. Заявка на IPO пролила свет на финансовые проблемы WeWork и нежизнеспособность бизнес-модели компании.

Она брала недвижимость в долгосрочную аренду и сдавала в субаренду на короткий срок — на дни или месяцы. Но если субарендаторы не приходили, компании все равно приходилось платить по собственным договорам.

Через два года WeWork вышла на биржу, получив значительно более низкую оценку — всего $9 млрд. Акции практически сразу начали падать, а через два года компания перестала справляться со своими финансовыми проблемами.

Осенью 2023 года компания не выплатила проценты держателям своих облигаций с погашением в 2025 году и, как стало известно, намерена подать заявление о банкротстве.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

Присоединяйся к нам по этой ссылке !

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
TOR
TOR
1 ноября 2023, 20:23
#
Засновник та колишній генеральний директор WeWork Адам Нойман дійсно купував нерухомість, яку потім орендувала компанія WeWork. Цей підхід викликав критику та питання щодо конфлікту інтересів, оскільки Нойман міг отримати фінансову вигоду з орендних платежів, які компанія WeWork здійснювала за користування цією нерухомістю.Цей конфлікт інтересів був однією з причин, які призвели до скандалу навколо компанії перед запланованим первинним публічним розміщенням акцій (IPO) у 2019 році, і, як результат, Нойман відмовився від посади генерального директора. Адам Нойман отримав значний вихідний пакет після свого відходу з WeWork. Інформація про суму виплати варіюється в різних джерелах:За інформацією від Surface, Нойман отримав вихідний пакет на загальну суму $445 мільйонів, який включав $245 мільйонів у формі акцій компанії та $200 мільйонів готівкою .Forbes повідомляє, що Нойман отримав $380 мільйонів станом на липень 2019 року за даними первісного проспекту IPO WeWork. Частина його угоди про вихід передбачала, що SoftBank погодиться взяти на себе кредит від первісних кредиторів .Інші джерела зазначають, що вихідний пакет Ноймана міг скласти від $1,6 мільярда до майже $2 мільярдів.Ці значні виплати відображають фінансові наслідки конфліктів та його відходу з компанії для Ноймана.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Moonlighter и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами