От $47 миллиардов до банкротства: Акции американского стартапа WeWork упали на 96%

Американская сеть коворкингов WeWork оказалась на грани банкротства и собирается объявить об этом уже на следующей неделе, сообщает The Wall Street Jornal.

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До этого компания считалась одним из самых успешных «единорогов», достигнув фантастической отметки в $47 млрд, но после скандалов вокруг бывшего главы Адама Ньюмана акции компании упали примерно на 96%. В настоящее время WeWork имеет рыночную капитализацию примерно в $121 млн.

По данным Reuters, на фоне новостей о банкротстве акции компании в среду, 1 ноября, обвалились почти на 50%.

WeWork был основан в 2010 году в Нью-Йорке. Компания стремительно развивалась до 2019 года, когда впервые попыталась выйти на биржу. Заявка на IPO пролила свет на финансовые проблемы WeWork и нежизнеспособность бизнес-модели компании.

Она брала недвижимость в долгосрочную аренду и сдавала в субаренду на короткий срок — на дни или месяцы. Но если субарендаторы не приходили, компании все равно приходилось платить по собственным договорам.

Через два года WeWork вышла на биржу, получив значительно более низкую оценку — всего $9 млрд. Акции практически сразу начали падать, а через два года компания перестала справляться со своими финансовыми проблемами.

Осенью 2023 года компания не выплатила проценты держателям своих облигаций с погашением в 2025 году и, как стало известно, намерена подать заявление о банкротстве.