Национальный банк в октябре 2023 продал на межбанке рекордный объем валюты с июня 2022 года. Об этом говорится в данных НБУ.
После отмены фиксированного курса НБУ продал рекордные $3,3 млрд
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Интервенции НБУ
НБУ в октябре продал $3,351 млрд, купил — $14 млн. Таким образом чистая продажа составила $3,337 млрд.
Увеличение продаж валюты на межбанке произошло в месяц отмены фиксированного курса и перехода на управляемую гибкость официального курса.
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Источник: Минфин
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