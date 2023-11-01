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1 ноября 2023, 17:15 Читати українською

После отмены фиксированного курса НБУ продал рекордные $3,3 млрд

Национальный банк в октябре 2023 продал на межбанке рекордный объем валюты с июня 2022 года. Об этом говорится в данных НБУ.

Национальный банк в октябре 2023 продал на межбанке рекордный объем валюты с июня 2022 года.

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Интервенции НБУ

НБУ в октябре продал $3,351 млрд, купил — $14 млн. Таким образом чистая продажа составила $3,337 млрд.

Увеличение продаж валюты на межбанке произошло в месяц отмены фиксированного курса и перехода на управляемую гибкость официального курса.

Читайте: Доллар растет: почему обесцениваются долларовые сбережения украинцев

Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
1 ноября 2023, 17:18
#
Какой то он получился негибкий и дорогой …
+
+85
mphet26
mphet26
1 ноября 2023, 17:20
#
Так продал под своих, как Арбузов в 2013 году
+
0
Alex2006
Alex2006
1 ноября 2023, 17:23
#
Яких «своїх»? Хто заважав іншим купувати протягом цілого місяця, як і раніше? Казочки, одним словом)
+
0
Alex2006
Alex2006
1 ноября 2023, 17:21
#
Всього лише на 100−200млн більше, ніж у грудні-січні цієї зими) І це у такий панічний місяць, можна вважати що легко все пройшло :) Добре, що такого ажіотажу вже не буде і в листопаді таких чисел не побачимо :)
+
+30
Vadim531
Vadim531
1 ноября 2023, 17:22
#
Вспомниламь песенка из фильма про Буратино. Перефразируя: «Скажите как их назвать? — И-ди-о-ты!»))
+
+15
Alex2006
Alex2006
1 ноября 2023, 17:24
#
Це ви про тих, кого затарили доларом по 40+ минулого року і по 39 на загоні після «розфіксації» зараз?
+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
1 ноября 2023, 17:37
#
Врахуючи те що надішло від США+ЄС, різниця мізер. Плюс інші види допомоги у вигляді грантів і т.і.
+
0
Alex2006
Alex2006
1 ноября 2023, 17:50
#
На страніЮа та курсКомЮа такого не напишуть))
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
1 ноября 2023, 18:28
#
Я уже склоняюсь посмотреть , это ваши ресурсы что вы их так рекламируете ?
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
1 ноября 2023, 18:27
#
Ты немножко забываешь что Украина сейчас в состоянии дефолта и не обслуживает свои долги .
+
0
Vladimir7654321
Vladimir7654321
1 ноября 2023, 18:49
#
Все за кредитами в гривне…и в бакс!!!,а лечше в евро!!!"
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