Правительство Швейцарии продлило статус защиты для украинских беженцев

Правительство Швейцарии решило не отменять статус защиты для сбежавших от войны украинских граждан до 4 марта 2025 года. Об этом идет речь в сообщении швейцарского правительства 1 ноября, передает Европейская правда.

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Защита граждан

«Длительная стабилизация ситуации в Украине не предусматривается. Таким образом, статус защиты S для ищущих защиты из Украины не будет отменен ранее 4 марта 2025 года», — говорится в заявлении.

Также швейцарское правительство установило цель по интеграции в рынок труда, имея целью трудоустроить 40% людей со статусом защиты S, способных работать до конца следующего года.

По состоянию на конец октября 2023 активный S-статус в Швейцарии имели около 66 тысяч украинцев.

Статус защиты S будет действителен, пока его не отменит правительство. Предпосылкой для отмены есть устойчивая стабилизация ситуации в Украине.