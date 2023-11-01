Правительство меняет правила экспорта аграрной продукции в условиях военного положения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минагрополитики.
Правительство вводит новые правила экспорта аграрной продукции. Что изменится
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Что изменится
Новые правила должны исключить злоупотребления и нарушения законодательства при экспорте агропродукции, заявляют авторы инициативы. Кроме того, проект должен защитить права агропредпринимателей, соблюдающих законодательство по экспорту.
Документ предусматривает формирование перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, осуществляющих экспорт товаров. В частности, зерновых, масличных и продуктов переработки.
Предприниматель для включения в перечень экспортеров должен соответствовать четырем критериям:
- Быть плательщиком НДС на момент подачи заявки на экспорт и по состоянию на 23 февраля 2022 года;
- Не иметь налогового долга по возврату валютной выручки;
- В отношении предпринимателя не составлялся акт ГНС об отсутствии по месту юридической регистрации при проверке соблюдения валютного законодательства;
- Предприниматель имеет документальное подтверждение от банка, с которым работает, что с 23 февраля 2022 по 27 октября 2023 он провел хотя бы одну успешную экспортную операцию, по которой было возвращение валютной выручки.
Для включения в перечень верифицированных экспортеров, предприниматель должен зарегистрироваться в ГАР, получить письмо подтверждения из банка о проведении успешной экспортной операции и подать заявку в ГАР, где указать код плательщика НДС и добавить скан копию письма из банка.
Решение о включении в список экспортеров будет принято в течение трех рабочих дней после подачи заявки.
Обновление сведений об агропредпринимателях, включенных в перечень верифицированных субъектов, будет осуществляться ежедневно. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня опубликования. То есть с 10 ноября 2023 года. К тому времени таможня осуществляет оформление экспорта по привычным процедурам, которые действовали сегодня.
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