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1 ноября 2023, 16:16 Читати українською

Правительство вводит новые правила экспорта аграрной продукции. Что изменится

Правительство меняет правила экспорта аграрной продукции в условиях военного положения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минагрополитики.

Правительство меняет правила экспорта аграрной продукции в условиях военного положения.

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Что изменится

Новые правила должны исключить злоупотребления и нарушения законодательства при экспорте агропродукции, заявляют авторы инициативы. Кроме того, проект должен защитить права агропредпринимателей, соблюдающих законодательство по экспорту.

Документ предусматривает формирование перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, осуществляющих экспорт товаров. В частности, зерновых, масличных и продуктов переработки.

Предприниматель для включения в перечень экспортеров должен соответствовать четырем критериям:

  • Быть плательщиком НДС на момент подачи заявки на экспорт и по состоянию на 23 февраля 2022 года;
  • Не иметь налогового долга по возврату валютной выручки;
  • В отношении предпринимателя не составлялся акт ГНС об отсутствии по месту юридической регистрации при проверке соблюдения валютного законодательства;
  • Предприниматель имеет документальное подтверждение от банка, с которым работает, что с 23 февраля 2022 по 27 октября 2023 он провел хотя бы одну успешную экспортную операцию, по которой было возвращение валютной выручки.

Для включения в перечень верифицированных экспортеров, предприниматель должен зарегистрироваться в ГАР, получить письмо подтверждения из банка о проведении успешной экспортной операции и подать заявку в ГАР, где указать код плательщика НДС и добавить скан копию письма из банка.

Решение о включении в список экспортеров будет принято в течение трех рабочих дней после подачи заявки.

Обновление сведений об агропредпринимателях, включенных в перечень верифицированных субъектов, будет осуществляться ежедневно. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня опубликования. То есть с 10 ноября 2023 года. К тому времени таможня осуществляет оформление экспорта по привычным процедурам, которые действовали сегодня.

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Источник: Минфин
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