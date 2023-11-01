Правительство вводит новые правила экспорта аграрной продукции. Что изменится

Что изменится

Новые правила должны исключить злоупотребления и нарушения законодательства при экспорте агропродукции, заявляют авторы инициативы. Кроме того, проект должен защитить права агропредпринимателей, соблюдающих законодательство по экспорту.

Документ предусматривает формирование перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, осуществляющих экспорт товаров. В частности, зерновых, масличных и продуктов переработки.

Предприниматель для включения в перечень экспортеров должен соответствовать четырем критериям:

Быть плательщиком НДС на момент подачи заявки на экспорт и по состоянию на 23 февраля 2022 года;

Не иметь налогового долга по возврату валютной выручки;

В отношении предпринимателя не составлялся акт ГНС об отсутствии по месту юридической регистрации при проверке соблюдения валютного законодательства;

Предприниматель имеет документальное подтверждение от банка, с которым работает, что с 23 февраля 2022 по 27 октября 2023 он провел хотя бы одну успешную экспортную операцию, по которой было возвращение валютной выручки.

Для включения в перечень верифицированных экспортеров, предприниматель должен зарегистрироваться в ГАР, получить письмо подтверждения из банка о проведении успешной экспортной операции и подать заявку в ГАР, где указать код плательщика НДС и добавить скан копию письма из банка.

Решение о включении в список экспортеров будет принято в течение трех рабочих дней после подачи заявки.

Обновление сведений об агропредпринимателях, включенных в перечень верифицированных субъектов, будет осуществляться ежедневно. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня опубликования. То есть с 10 ноября 2023 года. К тому времени таможня осуществляет оформление экспорта по привычным процедурам, которые действовали сегодня.